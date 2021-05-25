تعرف على المواصفات الخيالية في هاتف Infinix Note 10

الشارقة - اميمة ياسر -

أزاحت شركة "إنفينكس" الصينية الرائدة الستار عن سلسلة هواتفها الجديدة "إنفينكس نوت 10"، والتي تتمتع بحسب خبراء بمواصفات خيالية مذهلة.

وبحسب ما ذكر موقع "ماي سمارت برايس" التقني المتخصص، تأتي سلسلة هواتف "إنفنيكس" الجديد بهاتفين، وهما Infinix Note 10، و Infinix Note 10 Pro.

مواصفات Infinix Note 10

- شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+

- دقة شاشة قوية 2460×1080 بيكسل.

- كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل بتقنية التصوير الليلي.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

- يدعم الشحن السريع 18 واط.

- ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت.

- سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

- معالج من نوع "ميديا تيك هيليو جي95".

- أداء متميز مع الألعاب الفائقة

مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro

- شاشة بقياس 6.95 بوصة بجودة FHD+.

- دقة الشاشة 2460×1080 بيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

- كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل.

- إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4كى.

- بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة

- يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

- مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة.

- دعم خاصية التعرف على الوجه.