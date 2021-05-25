أول خسوف كلي للقمر هذا العام غداً.. و«البحوث الفلكية» يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سوف يحدث خسوف كلي للقمر غداً الأربعاء الموافق 26 مايو 2021.

وقال المعهد إنه توقيت وسط هذا الخسوف يتفق مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442هـ ، حيث يغطي ظل الأرض 100,9% تقريباً من سطح القمر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إنه يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها ( جنوب شرق أسيا– قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

وأشار إلى أنه سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات ودقيقتين تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و7 دقائق تقريباً، ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة و30 ثانية، ولن يمكن رؤيته في مصر.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتيّ الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد. كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.