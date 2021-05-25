كيف تقوم آبل بمعايرة بطارية آيفون 11 عند الترقية إلى إصدار iOS 14.5؟

دبي - يزن راشد - إحدى التحديثات البارزة في إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14.5) iOS 14.5 من آبل، هي ميزة جديدة تُسمى (تقرير معايرة صحة بطارية الهاتف) Recalibration of the battery health Report، متوفرة لمستخدمي سلسلة هواتف (آيفون 11) iPhone 11 – في الوقت الحالي – تتيح لنظام التشغيل قراءة محدثة وأكثر دقة لسعة بطارية الهاتف القصوى وقدرة الأداء القصوى ويمكنها إصلاح استنزاف البطارية غير المتوقع، وفي حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى استبدال البطارية مجانًا.

كيف تعمل هذه الميزة؟

إذا كنت تعمل بهاتف (آيفون 11) iPhone 11، أو (آيفون 11 برو) iPhone 11 Pro، أو (آيفون 11 برو ماكس) iPhone 11 Pro Max، وقمت بالترقية إلى إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14.5) iOS 14.5 فإنه عند التحقق من حالة البطارية سترى إشعار جديد يقول:

“يقوم نظام الإبلاغ عن حالة البطارية بإعادة معايرة السعة القصوى وقدرة الأداء القصوى، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع”.

وستكون هذه الرسالة مثبتة لعدة أسابيع وهو أمر لا يدعو للقلق، والسبب هو أن عملية إعادة معايرة البطارية تلقائيًا قد يستغرق ما يصل إلى بضعة أسابيع حتى يكتمل، حيث ستحدث إعادة المعايرة للحد الأقصى للقدرة وأقصى قدرة للأداء بمرور الوقت مع دورات الشحن المعتادة، وستعرف أن العملية قد اكتملت بنجاح عند اختفاء التنبيه الموجود أعلى قسم (صحة البطارية) .Battery Health

بعد الانتهاء من العملية، ستحصل إما على الحد الأقصى للسعة المحدثة وأي تحذيرات قد تأتي منها، أو ستظهر لك رسالة مزعجة قليلًا، تقول: “لم تنجح إعادة معايرة نظام الإبلاغ عن حالة البطارية، يمكن لمقدم خدمة معتمد من آبل استبدال البطارية مجانًا لاستعادة الأداء والسعة الكاملين“.

عند ظهور هذه الرسالة، ووفقًا لشركة آبل فإن هذا لا يعني أن هاتف آيفون الخاص بك سوف ينفجر أو أي شيء آخر، بدلاً من ذلك، قد تتمكن من الحصول على بديل مجاني للبطارية إذا كان هاتفك لا يزال مشمولاً بضمانه المعتاد أو خدمة AppleCare+، لذا يجب عليك الاتصال بخدمة دعم آبل لمعرفة خياراتك.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر آبل: “يمكنك أيضًا الاتصال بخدمة دعم آبل إذا كنت قد دفعت سابقًا لخدمة بطارية خارج الضمان لهاتف iPhone 11 أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max بعد رؤية رسالة تدهور صحة البطارية أو مواجهة سلوك غير متوقع للبطارية“.

وإذا كنت تعمل بهاتف بطراز هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 13 أو أي إصدار اقدم، فيمكنك الاطلاع على مقال: 7 نصائح لإطالة عمر بطارية آيفون في نظام iOS 13 لتحسين عمر بطارية هاتفك.

وإذا كنت تعمل بطراز هاتف آيفون آخر، وقمت بالترقية إلى إصدار نظام التشغيل iOS 14 وواجهت مشكلة في استنزاف بطارية الهاتف، فيمكنك الاطلاع على مقال: نظام iOS 14 يستنزف بطارية آيفون بسرعة.. إليك السبب والحل.