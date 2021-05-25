تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق جهاز Mi TV 4A Horizon في الأول من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شاومي يوم الأول من يونيو لكشف النقاب عن جهاز Mi TV 4A Horizon الذي ينطلق بإطارات نحيفة وحجم شاشة 40 إنش.

كانت شركة شاومي قد قدمت أجهزة Mi TV 4A Horizon بحجم 32 إنش وجودة HD وحجم 43 إنش وجودة عرض Full HD خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بحجم 40 إنش، وتصميم بدون حواف تقريباً.

ولقد جاءت الإصدارات السابقة من أجهزة تلفاز شاومي الذكية بصورة Vivid، ومحرك VPE، كما تتضمن الأجهزة برمجيات وتكوينات داخلية لدعم معايرة دقيقة في الشاشة، وتباين أعمق، وإستنساخ بأفضل آداء للألوان.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من الأجهزة بجودة عرض Full HD، مع نسبة أعلى للشاشة إلى هيكل الجهاز، كما يأتي الجهاز بمكبر صوتي بقدرة 20W، وتقنية DTS الصوتية.

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