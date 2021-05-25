تكنولوجيا: Anker تطلق سلسلة وحدات الشحن GaN Nano II بحجم أصغر وكفاءة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Anker اليوم عن الجيل الثاني من وحدات شاحن GaN التي تنطلق بحجم أصغر وكفاءة أعلى في شحن M1 MacBook Pro بآداء سريع.

تأتي سلسلة GaN Nano II من وحدات الشحن بحجم صغير، مع قدرة أعلى على إدارة درجات الحرارة، حيث أوضحت Anker أن التصميم الداخلي لوحدات الشحن الجديدة مع الترقية الجديدة في الشرائح دعمت الشركة في إدارة الحرارة في الوحدات بكفاءة أعلى.

وتتضمن سلسلة GaN Nano II وحدات شحن بقدرة 30W و 45W و 65W حيث تنطلق وحدات الشحن بنفس لغة التصميم، كما تتضمن كل وحدة منفذ USB-C، وتقنية الشركة PowerIQ 3.0، كما تؤكد Anker على أن وحدات الشحن تعمل على تخصيص القدرة الكهربائية المثالية لأي جهاز.

كما تأتي سلسلة GaN Nano II بكفاءة أعلى بنسبة 20%، وتتميز الإصدارات الجديدة بحجم أصغر، حيث يأتي 30W بحجم أصغر بنسبة 59% مقارنة بالإصدار الأصلي، ويدعم شحن هواتف الأيفون بآداء أسرع 3 مرات أكثر، كما يدعم تقنية سامسونج للشحن السريع، وأيضاً شحن MacBook Air بآداء سريع، وأجهزة الآيباد، وNintendo Switch.

ويتميز نموذج 45W بحجم أصغر بنسبة 34% مقارنة بالإصدار الأصلي، كما يدعم الشاحن مزيد من أجهزة الحاسب الدفتري، من بينها 2020 MacBook Air، و MacBook Pro 13، وDell XPS 13، و ThinkPad X390، وGoogle Pixelbook، وأيضاً Microsoft Surface Book 2.

كما يدعم 65W شحن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش، ويدعم الطي بحجم أصغر بنسبة 58% مقارنة بشاحن 61W.

وتتوفر سلسلة GaN Nano II للطلب المسبق اليوم عبر Amazon، وAnker، وينطلق نموذح 30W بسعر 30 دولار، و45W بسعر 36 دولار، ونموذج 65W بسعر 40 دولار.

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