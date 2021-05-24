تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن جهازها اللوحي Galaxy Tab S7 FE 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن جهاز Galaxy Tab S7 FE 5G اللوحي الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 750G، وشاشة WQXGA بحجم 12.4 إنش، وسعر 792 دولار.

كشفت سامسونج عن إصدار جديد من أجهزة الشركة اللوحية بعنوان Galaxy Tab S7 FE 5G ، والذي يتميز بشاشة WQXGA بحجم 12.4 إنش، بمعدل تحديث 60Hz، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

كما يتميز جهاز Galaxy Tab S7 FE 5G يرقاقة معالج Snapdragon 750G، كما يأتي بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في الجهاز بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم الجهاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.1، ويدعم قلم S بإتصال مغناطيسي وزمن إستجابة اقل.

ويضم جهاز Galaxy Tab S7 FE 5G اثنان من المكبرات الصوتية بمعايير AKG، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos، ويضم بطارية بقدرة 10090 mAh، ايضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

الجهاز يأتي بقياسات 185.0 في 284.8 في 6.3مم، ووزن 608 جرام، كما يتوفر بألوان الأسود والفضي بسعر يبدأ من 792 دولار.

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