إنستاجرام تعرض إحصاءات مقاطع الفيديو المباشرة

دبي - يزن راشد - بدأت منصة إنستاجرام بطرح بيانات إحصاءات جديدة لمقاطع الفيديو المباشرة وفيديوهات Reels عبر المنصة، ويمكن لصناع المحتوى باستخدام هذه الميزة فهم أدائهم عبر الإنترنت بشكل أفضل.

وتسمح إنستاجرام لمستخدميها ذوي الحسابات التجارية وصناع المحتوى الوصول إلى مقاييس مختلفة تسمى الإحصاءات التي توضح لهم كيفية أداء المنشورات.

وتتيح لهم الشبكة الاجتماعية الآن الوصول إلى المزيد من البيانات من خلال إطلاق الإحصاءات لـ Reels و Live video.

وبينما كان الفيديو المباشر متاحًا عبر المنصة لفترة من الوقت الآن ، فإن Reels هي إضافة جديدة إلى حد ما، حيث طرحتها إنستاجرام في العام الماضي بعد أشهر من الاختبار، مما يمنح المستخدمين بديلاً لمنصة تيك توك داخل التطبيق نفسه.

ومع وجود بيانات الإحصاءات الجديدة، يمكن للمستخدمين معرفة عدد مرات التشغيل والإعجابات والتعليقات والحفظ والمشاركة التي تحصل عليها مقاطع فيديو Reel القصيرة وعدد الحسابات التي يصلون إليها.

وبالنسبة إلى مقاطع الفيديو المباشرة، تعرض صفحة الإحصاءات عدد التعليقات والمشاركات التي يحصلون عليها، وعدد الحسابات التي يصلون إليها وذروة مشاهديها المتزامنين.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت إنستاجرام بتحديث صفحة إحصاءات الحساب، التي يمكن الوصول إليها عبر القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى، بمزيد من المعلومات المفيدة.

ويقسم قسم مدى الوصول الآن الحسابات التي تتفاعل مع محتوى المستخدم إلى متابعين وغير متابعين.

وعلاوة على ذلك، فإن قسم مدى الوصول يصنف المحتوى بناءً على مدى الوصول والتفاعل مع نوع الحساب لمنح المستخدمين فكرة عما هو أكثر فاعلية لجماهيرهم.

وتبدأ إنستاجرام بطرح خيارات الإطار الزمني الجديدة المحددة سابقًا في صفحة الإحصاءات خلال الأشهر القادمة أيضًا، بحيث يمكن للمستخدمين فلترة البيانات بطرق أخرى غير رؤية الأرقام لآخر 7 أو 30 يومًا.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى بيانات الإحصاءات عبر سطح المكتب في المستقبل القريب.

وتعد المنصة بالمزيد من التحديثات للميزة على مدار العام لمساعدة الأنشطة التجارية التي تتطلع إلى زيادة جمهورها وإشراك متابعيها.

ويأتي هذا التحديث بعد أسابيع قليلة من تقديم شركة آبل لنظام iOS 14.5 مع سياسة App Tracking Transparency.

وأصبحت إنستاجرام مطالبة بأخذ الإذن قبل تتبع المستخدمين، ويتعين عليها الآن منح صناع المحتوى أدوات أخرى لفهم الجماهير بشكل أفضل ومساعدة الأنشطة التجارية على استخدام منصة مشاركة الصور من أجل تحقيق الدخل من المنتجات.

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