تكنولوجيا: سوني تكشف عن 4 نماذج جديدة من المكبرات الصوتية اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم عن 4 من النماذج الجديدة من المكبرات الصوتية اللاسلكية التي تستهدف الأماكن المفتوحة، والكاريوكي وغيرها من المميزات.

تتفاوت الإصدارات الجديدة من أجهزة المكبرات الصوتية الجديدة من سوني بين إصدارات مميزة بتصميم صغير جداً يدعم التنقل السريع، وبين إصدارات كبيرة للحفلات وللكاريوكي، لذا تنوع سوني إصدارات هذا العام لتتوافق مع إحتياجات المستخدمين.

ويعد SRS-XB13 المكبر الأصغر حجماً في إصدارات سوني التي كشف عنها اليوم، حيث يصل طول المكبر الصوتي إلى 3 إنش ونصف تقريباً، كما يتميز بعرض 3 إنش، كما يأتي المكبر الصوتي ب Bass إضافي لإنتاج صوتيات أكثر قوة ووضوح.

كما تقدم سوني مكبر SRS-XB13 بمعالج Sound Diffusion الذي يدعم إنتاج صوتيات ديناميكية غنية، أيضاً يأتي الجهاز بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، مع طبقة طلاء UV للحماية الإضافية عند إستخدام المكبر في المواقع الخارجية.

من جانب أخر يدعم مكبر SRS-XB13 المستخدم كسماعات خارجية لإستقبال المكالمات، كما تدعم اثنان من الوحدات إنتاج صوتيات ستريو ويصل عمر البطارية إلى 16 ساعة، وينطلق بسعر 60 دولار تقريباً.

أيضاً قدمت سوني 3 إصدارات من المكبرات الصوتية من سلسلة X، التي تتميز بآداء أقوى، مع الأضواء، ومميزات ترفيهيه أكثر، وتتضمن هذه الإصدارات كلاً من أجهزة SRS-XP500 و SRS-XP700 حيث يتميز كلا الإصدارين بإضاءة LED قابلة للتخصيص.

وتدعم هذه الإصدارات معايير IPX4 في مقاوم الماء والغبار، كما تأتي هذه الأجهزة بحامل للتثبيت لتحويل المكبرات الصوتية لتجربة DJ، كما تتضمن أجهزة SRS-XP500 و SRS-XP700 مكبرات X-Balance بتصميم مربع، والتي تتميز بآداء أقوى في bass.

أيضاً مع الجهير القوي تأتي هذه الإصدارات مع تشويش أقل، والقدرة على تنشيط إعدادات Mega Bass، أيضاً تضم أحهزة XP500 و XP700 مدخلات مثل ميكرفون 1/4 إنش، مع أدوات تحكم مستقلة في مستوى الصوتيات وإمكانية مزامنة الأجهزة لوضع الحفلات.

وتأتي الأجهزة باثنان من منافذ USB لشحن الأجهزة أو تشغيل الأغاني التي تم تخزينها عبر إتصال سلكي، ويمكن تشغيل الأجهزة في وضع أفقي أو رأسي، كما تختلف أجهزة SRS-XP500 و SRS-XP700 حيث يعمل الأخير على إعادة التكوين بشكل تلقائي وفقاً لوضع تثبيت الجهاز.

كما يضم SRS-XP700 وحدة firing tweeter في الجهة الخلفية لدعم توزيع الصوتيات في المواقع المميزة بمساحة أكبر، من جانب أخر يتميز مكبر XP500 الصوتي بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة، بينما يصل عمر الشحن لمكبر XP700 إلى 25 ساعة، ومن المقرر أن يأتي XP500 بسعر 350 دولار، بينما يأتي XP700 بسعر 450 دولار.

أيضاً قدمت سوني اليوم مكبرات SRS-XG500 الصوتية المميزة بأعلى كفاءة، وإعدادات Mega Bass، كما يضم المكبر حلقة إضاءة LED مع مقبض لسهولة حمل المكبر الصوتي.

ويتميز الجهاز بمعايير IP66 في مقاومة الماء والغبار، كما تؤكد سوني على أن النسيج الخارجي للمكبر الصوتي يتتميز بتجربة سلسلة في التنظيف، أيضاً يضم المكبر مدخل 1/4 إنش للميكروفون أو الجيتار، مع منفذ USB للشحن أو تشغيل الموسيقى.

كما يستمر XG500 بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع، كما يأتي بسعر 450 دولار.

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