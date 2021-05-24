اختراق حسابات 1,7 مليون مستخدم لتطبيق “أومياي” الياباني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 07:09 مساءً - كشفت شركة “نت ماركيتينغ كو” المطورة لتطبيق “أومياي”عن اختراق أكثر من 1,7 مليون من مستخدميها الحاليين أو السابقين الشهر الماضي، ما أدى إلى انهيار قيمة أسهمها في بورصة طوكيو اليوم الإثنين.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الوثائق المسربة قد تشمل أوراقا ثبوتية تُستخدم للتحقق من سن المستخدمين، لكنها لفتت إلى أن البيانات المصرفية لم تطلها القرصنة إذ تتولى إدارتها جهة مستقلة في فرنسا.

وأدت هذه المعلومات إلى تراجع حاد في قيمة أسهم شركة “نت ماركيتينغ” الاثنين في طوكيو، إذ انخفضت بنسبة تفوق 19 % عند الإغلاق.

وتُعد “أومياي”، ومعناها باليابانية اللقاءات المدبّرة بين العازبين، من أكثر تطبيقات المواعدة انتشارا في اليابان، وهي تركز على البحث عن علاقات جدية. وكانت المنصة تضم في أبريل/نيسان نحو 6,9 ملايين مستخدم.

الأسهم اليابانية

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأمريكية ساعدت المؤشر داو على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.17% ليغلق عند 28364.61 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1913.04 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأمريكية اكتسبت زخما في أوائل مايو/أيار الماضي مدفوعة بطلب محلي قوي.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز “أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو (يوم الجمعة)، ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة”.

وتابع قائلا “لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا لأن هناك الكثير من الغموض في انتظارنا. إذا نما الاقتصاد سريعا فقد تكون هناك احتمالات للتعثر مما سيدفع أسواق الأسهم للانخفاض”.

وارتفع قطاع النقل البحري 5.31% وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية متبوعا بقطاع الطيران الذي صعد 2.70%.

وارتفع سهم كواساكي كايسن 7.64% وخطوط ميتسوي أو.إس.كيه 4.58%. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 2.51% والخطوط الجوية اليابانية 2.96%.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.05% ملامسا ارتفاعا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.51% ونيسان موتور 0.89%.

لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات جائحة كوفيد-19.