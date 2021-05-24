نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى .. تعرف على خريطة الظواهر الجوية لمدة أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - تعرف على خريطة الظواهر الجوية المتوقعة، من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من الثلاثاء 25 مايو وحتى الأحد 30مايو.

ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الثلاثاء 25 مايو

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 26 مايو

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الخميس 27 مايو

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية فترات متقطعة.

الجمعة 28 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 29 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 30 مايو

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه وجنوب سيناء على فترات متقطعة.