تكنولوجيا: شاومي تطلق مكنسة MIJIA الروبوتية بتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن مكنسة MIJIA الروبوتية بتصميم فائق النحافة، وسعر 310 دولار.

تتميز مكنسة MIJIA الروبوتية بتصميم نحيف بسماكة 5.5 سم، كما تقدم شاومي مكنسبة MIJIA الروبوتية بتقنية LiDAR التي تدعم المكنسة في تفادي العقبات.

أيضاً يدعم التصميم فائق النحافة لمكنسة MIJIA الروبوتية الحركة في أماكن متنوعة يصعب غالباً الوصول إليها، حيث تؤكد شاومي على إجراء عمليات البحث لتطوير تصميم مميز للمكنسة الروبوتية لتدعم تنظيف حتى نسبة 80%.

كما تتضمن المكنسة الروبوتية مستشعر ToF، وكاميرة أمامية التي تدعم المكنسة في الحركة والإنتقال من موقع لأخر، كما تدعم المكنسة العمل في نطاق أكبر بمقدار 5 مرات أكثر، ورسم خرائط لموقع التنظيف بدقة أعلى.

أيضاً من المقرر أن تعمل مكنسة MIJIA الروبوتية لاحقاً على إنشاء خرائط تلقائية لموقع التنظيف بعد مرور فترة من الإستخدام.

كما تتضمن MIJIA Ultra-thin Robot Vacuum اثنان صناديق الغبار، على أن يتميز كل صندوق بحجم 500مللي، أيضاً تتميز بدرج بتصميم 2 في 1 لصندوق غبار 200 مل وخزان ماء 220 مل، لدعم المستخدم للتبديل بين مهام تنظيف الغبار أو المسح.

أيضاً تأتي المكنسة بفرش تدعم العمل بمحرك، لدعم قوة أعلى في عملية الشفط تصل إلى 2000Pa، ومن المقرر أن تتوفر MIJIA بسعر 310 دولار.

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