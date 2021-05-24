تكنولوجيا: iQOO تكشف رسمياً عن إصدارها الجديد iQOO Neo5 Vitality

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت iQOO عن إصدار جديد من سلسلة iQOO Neo5 والذي ينطلق بعنوان iQOO Neo5 Vitality ويدعم معدل تحديث 144Hz، ويضم رقاقة Snapdragon 870، كما ينطلق بسعر 357 دولار.

يتميز هاتف iQOO Neo5 Vitality بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما يأتي الهاتف بأبعاد 20:9، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR، وتتميز بسطوع 480nit، وتباين 1500:1.

أيضاً تضم الشاشة ثقب في الجانب الأيمن للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الزر الرئيسي في الجانب الأيمن تقنية إستشعار البصمة.

كما ينطلق iQOO Neo5 Vitality برقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.79، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة بميزة التصوير الليلي night scene، ونمط portrait، وtime-lapse، مع تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

وينطلق هاتف iQOO Neo5 Vitality بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS 1.0، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، وGPS، ومنفذ USB C، كما يتميز الهاتف بقياسات 163.97 في 75.53 في 8.93مم، ووزن 198.3 جرام، ويبدأ سعر الهاتف من 357 دولار.

المصدر

اعلان





