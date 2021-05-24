إدارة “إكسبيديا”: “آبل” يُبالغ في أخذ العمولات بطريقة مثيرة للاشمئزاز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها شركة آبل حول سياسات متجر التطبيقات لديها، صرّح رئيس مجلس إدارة “إكسبيديا” أنّ المتجر “يُبالغ في أخذ العمولات بطريقةٍ مثيرة للاشمئزاز”.

وقال ديلر، لموقع “سي ان بي سي” إنّ “فكرة أنهم يبررونها بالقول إنهم ينفقون كل هذه الأموال لحماية متجر التطبيقات الصغير الخاص بهم. إنّه عمل إجرامي”.

يُشار إلى أنّ آبل تحصل على عمولة بنسبة 30٪ على المعاملات داخل التطبيق للمطوّرين الكبار، بينما خفضت الشركة النسبة إلى 15٪ لبعض المطوّرين الصغار مؤخراً على خلفية الانتقادات الكثيرة.

وأضاف ديلر: “أعتقد أنه عندما تصل إلى هذا المستوى الكبير، فإن التنظيم أصبح مطلوباً. لقد نشأت في مجال الأعمال التلفزيونية، والذي تم تنظيمه بالكامل من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من خلال إجراءات صارمة حقاً. وازدهر الجميع في المجال على أقل تقدير”.

فضلاً عن ذلك، أشار إلى أنّ التنظيم المناسب أمر منطقي، وعندما يكون لدى الشركة الحجم والقوة، يجب أن يتوفر التنظيم.