تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق إصدار جديد من أجهزة iPod Touch قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق التكنولوجيا ابل للإعلان قريباً عن إصدار جديد من أجهزة iPod Touch، ولقد رصد الجهاز بالفعل في صور ثلاثية الأبعاد مؤخراً.

كانت شركة ابل قد أطلقت جهاز iPod Touch الحالي منذ بضع سنوات الآن، واليوم كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق إصدار جديد خلال الفترة القادمة، حيث نشرت التفاصيل الجديدة عبر صفحة @AppleLe257 على تويتر.

أيضاً شاركت صفحة @AppleLe257 بعض الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم iPod Touch المرتقب، والذي يأتي بتصميم يحاكي سلسلة iPhone 12 مع إطار بتصميم مربع، ودعم كاميرة Face ID للتعرف على الوجه.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل تضيف بعض التغييرات على تصميم iPod Touch، ومنها حجم أكبر للشاشة 5.4 إنش وهو نفس الحجم المميز لهاتف ابل iPhone 12 Mini.

أيضاً من المتوقع أن تعود ابل بمنفذ 3.5 مم للسماعات في إصدارها الجديد من أجهزة iPod Touch، وهي من المواصفات التي تغيب عن هواتف iPhone الآن.

المصدر

اعلان





