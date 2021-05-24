تكنولوجيا: وان بلس تطلق جهاز OnePlus TV 40Y1 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً اليوم عن جهاز تلفاز OnePlus TV 40Y1 الذي يتميز بجودة عرض FHD، ونظام تشغيل Android TV 9.0، كما يأتي بتقنية Dolby Audio، والذي يتوفر بسعر 329 دولار.

ينطلق جهاز OnePlus TV 40Y1 من سلسلة أجهزة وان بلس منخفضة التكلفة OnePlus TV Y، حيث يتميز الجهاز بشاشة LCD بإضاءة LED خلفية، كما تأتي الشاشة بحجم 40 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تغطية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3، وتشغل الشاشة نسبة 93% من إطار الجهاز.

ويتميز الإصدار الجديد من أجهزة تلفاز وان بلس بتصميم من البلاستيك، ويمكن تثبيت الجهاز على الحائط أو طاولة، إلا أن الملحق الخاص بتثبيت الجهاز على الحائط يباع بشكل مستقل.

كما يدعم جهاز OnePlus TV 40Y1 شريحة 64 بت، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت رام، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android TV 9.0 Pie، ومحتوى OxygenPlay، كما يدعم خدمة Google Chromecast، ويضم مساعد جوجل الرقمي، ومساعد Alexa من أمازون.

أيضاً يدعم الإتصال بشبكات WiFi، والبلوتوث 5.0، ويضم اثنان من منافذ HDMI، واثنان من منافذ USB، و RF، ومنفذ ضوئي رقمي، مع AV بتصميم 3 في 1، كما يضم الجهاز اثنان من المكبرات بقدرة 10W، ويدعم تقنية Dolby Audio.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز OnePlus TV 40Y1 بسعر 329 دولار في السوق الهندي، على أن يبدأ البيع في Flipkart في 26 من مايو.

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