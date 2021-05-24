أفضل تطبيقات جوجل درايف لتحسين العمل الجماعي

دبي - يزن راشد - تتفوق جوجل درايف على جميع منصات التخزين السحابي في قدرته على تنظيم العمل الجماعي، وهي تعمل على دمج فرق العمل معاً بطريقة واضحة تسهل على الجميع عملهم.

ولهذا قررت الكثير من الشركات العمل عبر جوجل درايف خاصةً في مشاركة الملفات وإرسالها بين الأقسام المختلفة، وعلى الرغم من تميز جوجل درايف في العمل الجماعي، إلا أنك تستطيع تحسينها وإضافة مميزات أخرى لها تسهل العمل الجماعي عبرها، وهذا عن طريق التطبيقات التي يمكن تثبيتها في جوجل درايف.

تطبيق UberConference:

تسهل جوجل درايف العمل على المستندات وإرسال التعليقات عبر هذه المستندات كنوع من التنبيهات أو المحادثة النصية داخلها من خلال خاصية التعليق، ولكن تطبيق UberConference يعمل على زيادة هذا التعاون من خلال السماح بترك التعليقات الصوتية.

وهذا يجعلك تخوض محادثة صوتية على مستند جوجل الذي تعمل عليه، وبالطبع تعتبر هذه الطريقة أفضل كثيراً لترك التعديلات على المستند، ويمكنك الاحتفاظ بهذه التعليقات الصوتية عبر تخزينها على المنصة.

تطبيق PandaDoc :

ويسمح لك هذا التطبيق بتوقيع المستندات عبر جوجل درايف بشكل رقمي تماماً، وكل ما تحتاج لفعله هو حفظ توقعيك الرقمي داخل المنصة.

وبعد أن تقوم بحفظ وتسجيل توقيعك الرقمي داخل المنصة، فإنك تستطيع وضع هذا التوقيع على المستندات المختلفة بضغطة زر واحدة.

تطبيق Maps for Docs:

يعتبر تطبيق خرائط جوجل أحد أفضل تطبيقات الخرائط والملاحة عبر جميع المنصات، ولذا فإن الكثيرين يعتمدون عليه في إرسال عناوين أعمالهم المختلفة.

ويسمح لك هذا التطبيق بإرفاق خريطة جوجل للأماكن التي ترغب فيها عبر مستندات جوجل، ويفيد هذا التطبيق في توضيح مكان العمل في المخاطبات الرسمية أو عمل تقارير مزودة بأماكن واضحة لنقاط البيع والمعاينات.

تطبيق DriveTunes:

ويسمح لك هذا التطبيق بإضافة الملفات الموسيقية مباشرةً إلى مستندات جوجل درايف، ويكون هذا مفيدًا في حالة عمل اختبارات عبر المنصة أو تقديم عروض أعمال، وهذا لأن إستخدام الموسيقي مع المستند يغير فكرة العميل عنك ويجعله راغباً في العمل معك.

تطبيق Mail2Drive:

وتستطيع من خلال هذا التطبيق تحويل أي بريد إلكتروني يصلك إلى مستند جوجل درايف ويتم تخزينه على المنصة، وتعتبر هذه الطريقة مفيدة في حالة استقبال عقود العمل عبر البريد الإلكتروني أو بعض التعليمات الهامة لعملك.

ويتم تحويل البريد الإلكتروني إلى مستند جوجل عن طريقة ضغطة زر واحدة، ومن ثم ربط البريد الإلكتروني بالتطبيق.

تطبيق Easybib:

ويتيح لك هذا التطبيق اقتباس المصادر المختلفة بسهولة وعن طريق البحث فيها من داخل التطبيق مباشرةً دون التوجه لجوجل.

وكما تستطيع إضافة المصادر والإشارة لها بجوار الاقتباس مباشرةً وبشكل سريع، وهذا يحميك من الدخول في مشاكل السرقة الفكرية.

تطبيق MindMeister:

ويسمح لك هذا التطبيق بتحويل أي مستند جوجل درايف تمتلكه إلى خريطة ذهنية مباشرةً، وذلك عن طريق تحويل محتوى المستند إلى مجموعة من النقاط البسيطة وجمعها في قائمة واحدة.

وتظهر هذه النقاط في الترتيب الصحيح الخاص بها كأنها كانت مكتوبة على شكل نقاط منذ البداية.