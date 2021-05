بهذه الطريقة يمكنكم تفعيل ميزة الحماية من هجمات طلب الفدية في ويندوز 10

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 مايو 2021 10:16 صباحاً - إذا كنت تعمل بحاسوب ويندوز 10 فهناك بالفعل ميزة سرية تتيح لك منع مجرمي الإنترنت من تشفير بياناتك والاستيلاء عليها حتى تقوم بالدفع للوصول إليها مرة أخرى، ومع ذلك، يجب عليك تفعيل هذه الميزة بنفسك.

ما هي التفاصيل؟

الميزة تُسمى (التحكم في الوصول إلى المجلد) Controlled folder access حيث تتيح لك حماية ملفاتك ومجلداتك وبياناتك في حاسوب ويندوز 10 من هجمات طلب الفدية والتهديدات و التغييرات غير المصرح بها بواسطة التطبيقات والبرمجيات الضارة، وهي جزء من برنامج الحماية الشامل (حماية ويندوز) Windows Security المدمج في حاسوب ويندوز 10.

ومع أن هذه الميزة تعد حل منطقي لحماية ملفاتك ومجلداتك في الحاسوب من أي نوع من أنواع الاختراقات الضارة، إلا أن مايكروسوفت ولسبب غير معلوم قامت بإيقاف تشغيلها افتراضيًا، وآلية عملها هو تقييد وصول التطبيقات الضارة إلى المجلدات في حاسوبك وتغييرها بدون إذنك، وفي حين أن بعض التطبيقات، مثل: مستكشف ويندوز وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس وادوبي فوتوشوب يتم تضمينها تلقائيًا على أنها آمنة وصديقة.

إلا أن بعض التطبيقات، مثل: Steam لن تتمكن من العمل بشكل صحيح حيث لن تتمكن من الوصول إلى ملفات معينة، ومع ذلك، هناك خيار للمستخدمين للسماح لألعاب وبرامج محددة بالعمل أثناء الميزة.

كيفية تفعيل ميزة الحماية من هجمات طلب الفدية في ويندوز 10:

من السهل للغاية تفعيل هذه الميزة للحماية من هجمات طلب الفدية في حاسوب ويندوز 10، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في مربع البحث في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، اكتب: (Ransomware Protection) ثم اضغط عليها في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

في النافذة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر أسفل خيار (التحكم في الوصول إلى المجلد) Controlled folder access إلى وضع التشغيل، ثم اضغط على خيار (موافق) Yes في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

ستقوم الميزة الآن بحماية المجلدات الافتراضية بشكل تلقائي، أو يمكنك تخصيص المجلدات التي تريد حمايتها من هجمات طلب الفدية بالضغط على رابط (المجلدات المحمية) protected folders وإضافة المجلدات التي تريدها.

اضغط على رابط (السماح لأحد التطبيقات من خلال الوصول المتحكم فيه إلى المجلد) Allow an app through Controlled folder access بالأسفل لتخصيص التطبيقات التي تريد أن تعمل كالمعتاد.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إضافة تطبيقات مسموح بها) Add an allowed apps.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، قم باختيار (التطبيقات المحظورة مؤخرًا) Recently blocked apps أو (تصفح جميع التطبيقات) Browse all apps لاختيار التطبيقات لإدراجها في قائمة الحماية.

ملاحظة: إذا كنت تعمل بنظام التشغيل (ماك أوإس) macOS من آبل فإنك ستكون في مأمن من هجمات طلب الفدية نسبيًا في الأمان نسبة لتركيز الشركة على تضمين العديد من الميزات التي تعمل على حماية حاسوب ماك من الفيروسات والبرمجيات الضارة.