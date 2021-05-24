تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme X7 Max 5G في 31 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 31 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X7 Max 5G، كما تقدم الشركة خلال الحدث جهاز Smart TV 4K.

كانت شركة Realme قد حددت في السابق يوم 4 من مايو لإطلاق هاتف Realme X7 Max 5G في السوق الهندي، إلا أن الشركة قامت بتأجيل الحدث نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس COVID-19، واليوم تكشف Realme عن موعد جديد لكشف النقاب عن الهاتف رسمياً.

ولقد إستعرضت Realme تصميم ومميزات هاتفها القادم Realme X7 Max 5G في مجموعة من الإعلانات التشويقية التي نشرت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FullHD بلس.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1200، كما ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 50W، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Realme X7 Max 5G بسماكة 8.4مم، ووزن 179 جرام، وينطلق بثلاثة من الإختيارات في الألوان.

من جانب أخر أكدت Realme على خططها لإطلاق جهاز Realme Smart TV 4K خلال الحدث المقرر عقده في نهاية هذا الشهر، على أن يأتي جهاز التلفاز بحجم شاشة 50 إنش، وتقنية Dolby Cinema، كما ينطلق بمساعد رقمي.

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