شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية عمل مسافة ثابتة فى مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تترك مسافة في محرر مستندات جوجل، تسمى بـ “hanging indent"، تكون على عكس المسافة البادئة للسطر العادية، حيث يتم دفع السطر الأول فقط من الفقرة قليلاً إلى اليمين، وبدلاً من ذلك تدفع جميع الأسطر الموجودة تحتها إلى اليمين، وتجدها عادةً في صفحات "الأعمال المقتبسة" بتنسيق MLA وفي المراجع، وأحيانًا لإنشاء قوائم داخل المستندات.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية عمل مسافة “hanging indent"، في محرر مستندات جوجل:

1. إذا لم تكن مرئية بالفعل أعلى مستند محرر مستندات جوجل، فقم بتشغيل المسطرة بالضغط فوق "عرض" ثم الضغط فوق "إظهار المسطرة".

2. قم بتمييز النص الذي تريد إضافة المسافة له، يمكن أن يكون هذا فقرة واحدة أو فقرات متعددة أو المستند بأكمله.

3. على المسطرة، ابحث عن أداة التحكم في المسافة اليسرى (التي تبدو مثل مثلث أزرق متجه لأسفل) ومفتاح التحكم في الهامش الأيسر (وهو مستطيل أزرق صغير).

4. اضغط واسحب المسافة اليسرى (المثلث) إلى اليمين، بقدر ما تريد وضع مسافة للنص، وتكون المسافة الشائعة حوالي نصف بوصة.

5. اضغط واسحب عنصر تحكم الهامش الأيسر (المستطيل) مرة أخرى إلى الهامش حيث بدأ، فأنت تمكنت الآن من عمل مسافة “hanging indent".