شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تطبيق فلاتر AR خلال مكالمات فيديو Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Zoom من بين منصات مؤتمرات الفيديو التى تتيح لك إضافة فلاتر الوجه وتأثيرات أخرى أثناء الاجتماعات، حيث تتضمن قائمة الميزات فلاتر الفيديو وتغيير الخلفية وخيارات تجميل الوجه وغيرها المزيد.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى تجاوز خيارات التخصيص الأساسية، أضاف Zoom أيضًا تأثيرات للوجه AR (الواقع المعزز) تسمى Studio Effects، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين تخصيص لون الحواجب والشارب واللحية والشفاه أثناء مكالمة فيديو بتقريب / تكبير.

خطوات لتمكين Studio Effects أثناء مكالمات الفيديو

1. افتح تطبيق Zoom وقم بتسجيل الدخول باستخدام طريقتك المفضلة.

2. بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق رمز "الترس" فى الزاوية اليمنى العليا.

3. انقر فوق خيار الخلفية والفلاتر.

4. انقر فوق ارتباط Studio Effects من الزاوية اليمنى السفلية لتنزيل التأثيرات.

5. بمجرد الانتهاء من الاختيار، انقر فوق مربع الاختيار فى الجزء العلوى الذى يقرأ "التقدم إلى جميع الاجتماعات المستقبلية".

من الآن فصاعدًا، سيتذكر Zoom خياراتك المفضلة ويطبقها فى جميع اجتماعات Zoom تلقائيًا.