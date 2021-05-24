شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات.. 2021 سيشهد عددًا أعلى من المتوسط من الأعاصير والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نتيجة لذلك، زادت متوسطات موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي إلى سبعة أعاصير و14عاصفة في السنة.
وقال مايكل فارار، مدير المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "يسمح هذا التحديث لخبراء الأرصاد الجوية لدينا بعمل تنبؤات لموسم الأعاصير مع مراعاة الإحصاءات المناخية الأكثر صلة".
وفي حين أن الزيادة قد ترجع إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات الناجم عن تغير المناخ، يقول الباحثون إنه قد يكون أيضًا بسبب التتبع الأفضل بفضل التكنولوجيا المحسنة واستطلاع الأعاصير.
قال مات روزنكرانس ، متنبئ الأعاصير الموسمية في مركز التنبؤات المناخية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "تعكس هذه المعدلات المحدثة بشكل أفضل تجربتنا الجماعية خلال السنوات العشر الماضية، والتي تضمنت بعض مواسم الأعاصير النشطة للغاية".
وأضاف الخبير، "أجرى علماء NOAA تقييم تأثيرات تغير المناخ على الأعاصير المدارية، وقرروا أنه يمكن أن يؤثر على كثافة العواصف."