شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تكتشف أملاحا على المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا أن مركبتها كيوريوسيتي على وشك العثور على دليل على وجود الملح في تربة المريخ، حيث تقول وكالة الفضاء إنه يمكن أن يكون علامة على وجود الحياة على الكوكب الأحمر، وكان علماء الكواكب من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند يسحبون الصور والبيانات من المسبار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء، أن الأملاح العضوية أو المحتوية على الكربون موجودة على الأرجح على سطح المريخ، والتي تقول الوكالة إنها بقايا كيميائية لمركبات عضوية.

ويمكن أن تكون المركبات والأملاح العضوية قد تكونت من خلال العمليات الجيولوجية أو أن تكون من بقايا الحياة الميكروبية القديمة، مما يشير إلى أن الكوكب ربما كان صالحًا للسكن.

لكن المعدات الموجودة في مركبة ناسا ليست مناسبة لتحديد ما إذا كانت عضوية بالفعل، ومع ذلك فإن الفريق يشتبه في أن هذا هو الحال على الأرجح.

وقال جيمس إم تي لويس الباحث في وكالة ناسا، إنه إلى جانب إضافة المزيد من الأدلة إلى فكرة وجود مادة عضوية على سطح المريخ، فإن الكشف المباشر عن الأملاح العضوية سيدعم أيضًا قابلية المريخ للسكن في العصر الحديث.

وأضاف لويس: "إذا قررنا أن هناك أملاحًا عضوية مركزة في أي مكان على المريخ، فسنرغب في إجراء مزيد من التحقيق في تلك المناطق، ومن الناحية المثالية حفر أعمق تحت السطح حيث يمكن الحفاظ على المادة العضوية بشكل أفضل".