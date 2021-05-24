علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 12.9 وiPad 10.2-inch

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021  iPad  Pro 12.9 ، أن تساعدك فى الاختيار:

 

 

- جهاز iPad Pro 12.9-inch (2021)

الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple  M1.

 

الرام: تبلغ 8 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 9720 mAh.

 

الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.

 

- جهاز  iPad 10.2-inch:

الشاشة: 10.2بوصة.

 

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

 

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 8827 mAh.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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