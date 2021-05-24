شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 12.9 وiPad 10.2-inch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 12.9 ، أن تساعدك فى الاختيار:

- جهاز iPad Pro 12.9-inch (2021) الشاشة: شاشة 12.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple M1. الرام: تبلغ 8 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية: بقوة 9720 mAh. الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.

- جهاز iPad 10.2-inch: الشاشة: 10.2بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 8827 mAh.