شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 12.9 وiPad 10.2-inch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 12.9 ، أن تساعدك فى الاختيار:
- جهاز iPad Pro 12.9-inch (2021)
الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple M1.
الرام: تبلغ 8 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 9720 mAh.
الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.
- جهاز iPad 10.2-inch:
الشاشة: 10.2بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8827 mAh.