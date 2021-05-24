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تكنولوجيا: تطبيق Spotify يدعم الآن تحميل الأغاني على ساعة Apple Watch

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث تطبيق Spotify الجديد بميزة تحميل الأغاني بشكل مباشر على ساعة Apple Watch الذكية.

قدمت شركة Spotify ميزة جديدة يترقبها الكثير من مستخدمي ساعة ابل الذكية، حيث تتيح الميزة الجديدة تحميل الأغاني وبثها بشكل مباشر عبر ساعة ابل الذكية.

جاء تطبيق Spotify على منصة watchOS خلال الفترة الماضية بميزة التحكم عن بعد في تشغيل الموسيقى والتحكم فيها عبر التطبيق المخصص على منصة iOS في هواتف الأيفون.

وفي التحديث الجديد للتطبيق على منصة watchOS سيتاح للمستخدمين بث الموسيقى مباشرة عبر الساعات الذكية، لذا لن يحتاج المستخدم لإصطحاب هواتف الأيفون لتشغيل الموسيقى من تطبيق Spotify، حيث سيتم بث الموسيقى عبر البلوتوث، وخارج نطاق الإنترنت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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