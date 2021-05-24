تكنولوجيا: تطبيق Spotify يدعم الآن تحميل الأغاني على ساعة Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث تطبيق Spotify الجديد بميزة تحميل الأغاني بشكل مباشر على ساعة Apple Watch الذكية.

قدمت شركة Spotify ميزة جديدة يترقبها الكثير من مستخدمي ساعة ابل الذكية، حيث تتيح الميزة الجديدة تحميل الأغاني وبثها بشكل مباشر عبر ساعة ابل الذكية.

جاء تطبيق Spotify على منصة watchOS خلال الفترة الماضية بميزة التحكم عن بعد في تشغيل الموسيقى والتحكم فيها عبر التطبيق المخصص على منصة iOS في هواتف الأيفون.

وفي التحديث الجديد للتطبيق على منصة watchOS سيتاح للمستخدمين بث الموسيقى مباشرة عبر الساعات الذكية، لذا لن يحتاج المستخدم لإصطحاب هواتف الأيفون لتشغيل الموسيقى من تطبيق Spotify، حيث سيتم بث الموسيقى عبر البلوتوث، وخارج نطاق الإنترنت.

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