شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن معالج كوالكوم لهواتف 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Qualcomm العالمية عن معالجها المتطور الجديد الذي صمم ليعمل مع أحدث هواتف 5G، وتبعا للشركة فإن معالج Qualcomm يعتبر نسخة معدلة عن معالجات Snapdragon 780G وSnapdragon 888، ومطور بتقنية 5 نانومتر وفقا لما نقله موقع RT.

ويتميز المعالج الجديد بـ8 أنوية، منها أنوية Kryo 670 بتردد 2.2 و2.4 جيجاهيرتز، فضلا عن احتوائه على معالج رسوميات مدمج من نوع Adreno 642، معالج للصور من نوع Spectra 570L يسمح بالتقاط صور وفيديوهات بتقنيات التصوير العريض، إضافة إلى موديم داخلي من نوع Snapdragon X53 5G-RF قادر على استقبال البيانات بمعدل 3.3 جيجابايت/ثا ويعمل مع نطاقات (Sub-6 GHz) و (mmWave).

وتبعا لمطوريه فإن المعالج الجديد يؤمن تعاملا ممتازا للهواتف مع ألعاب الفيديو الحديثة، كما يسمح لكاميرات الهواتف بالتصوير بتقنيات HDR10، ويدعم مستشعرات HDR، فضلا عن أنه يستهلك قدرا أقل من طاقة الأجهزة مقارنة بالمعالجات الأقدم، ويتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر للهواتف الحديثة الكثير من الميزات المهمة والعملية.

ومن المفترض أن يظهر هذا المعالج في العديد من هواتف 5G المتطورة التي ستطرح العام الجاري، بما فيها هواتف من سامسونج وموتورولا وXiaomi.