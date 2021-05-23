تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم Redmi Note 8 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الإعلانات التشويقية عن تصميم هاتف شاومي القادم Redmi Note 8 2021 الذي يظهر في الصور بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كانت علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي قد كشفت مؤخراً عن تسجيل مبيعات 25 مليون وحدة من هاتف Redmi Note 8 في الأسواق العالمية، ومن ثم نشرت الشركة إعلان تشويقي على تويتر للإصدار المرتقب من السلسلة Redmi Note 8 2021.

لم يكشف الإعلان التشويقي عن موعد إطلاق هاتف Redmi Note 8 2021 رسمياً، إلا أن تصميم الهاتف ظهر بوضوح في الإعلان التشويقي الذي نشر على تويتر.

ويحاكي تصميم الشاشة لهاتف Note 8 2021 الإصدار الأصلي من هاتف Redmi Note 8 الذي قدم في 2019 والذي يتميز بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما تؤكد الصورة على أن هاتف Note 8 2021 يضم فتحة لشريحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، ومن المتوقع أن يضم الإطار الأيمن زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

من جانب أخر لا تظهر الجهة الخلفية تصميم Note 8 2021، بينما أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Helio G85، وواجهة MIUI 12.5، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Note 8 2021 يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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