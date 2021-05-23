تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق هاتف برقاقة Snapdragon 778 في 18 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط Realme لإطلاق هاتف برقاقة Snapdragon 778 وأخر برقاقة 870 في حدث يعقد في 18 من شهر يونيو المقبل.

تستعد Realme لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية خلال الشهر المقبل، حيث كشفت صفحة Digital Chat Station عن إصدار جديد للشركة يكشف عنه رسمياً في 18 من يونيو، ويأتي بمعالج Snapdragon 770.

ولقد رصدت تسريبات إصدار الشركة المميز بمعالج Snapdragon 778 والذي ظهر في التسريبات برمز “Quicksilver”.

من جانب أخر تستعد Realme لعقد حدث غداً 24 من مايو لإطلاق الإصدار الخاص GT Neo Flash الذي يأتي بتقنية الشحن السريع 65W.

يذكر أن هاتف Realme GT Neo جاء برقاقة معالج Dimensity 1200 للسوق الصيني حصرياً، كما ينطلق للسوق الهندي بعنوان Realme X7 Max 5G، لذا نترقب خطط Realme للجيل القادم من هواتفها الذكية.

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