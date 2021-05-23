تكنولوجيا: DJI تطلق طائرة RoboMaster Tello Talent للأغراض التعليمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة DJI عن أحدث إصدارتها من طائرات Drone التي تنطلق بعنوان RoboMaster Tello Talent والتي تستهدف دعم المستخدمين في الأغراض التعليمية.

تنطلق طائرة RoboMaster Tello Talent بمجموعة جديدة من المميزات مقارنة بإصدار الشركة السابق RoboMaster Tello EDU، كما يدعم الإصدار الجديد المستخدم في مهام جديدة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

ويجمع الإصدار الجديد بين تحسينات في البرمجيات والتكونيات الداخلية للطائرة، إلى جانب تقنية الجرافيك، مع تحسينات في ثبات الطائرة، وواجهة مميزة بتركيز أكثر، كما يستهدف تصميم الطائرة تطوير جميع المستويات التعليمية للطلاب.

أيضاً تتضمن الطائرة شريحة حوسبة جديدة لدعم المستخدم كآداة تعليمية فعالة، حيث تخطط DJI للتوسع بالقسم التعليمي للشركة عالمياً، كما تستهدف دعم المؤسسات التعليمية في مجالات التقنية، الهندسة، والرياضيات.

ومن المقرر أن تدعم طائرة RoboMaster Tello Talent بشكل خاص الطلاب المبتدئين في دراستهم لتقنية تطوير الروبوت، ودعم الطلاب في تطوير تطبيقات الروبوت على أرض الواقع.

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