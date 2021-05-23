شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستمنع الصين سيارات Tesla من دخول بعض المجمعات الحكومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر إن المسئولين في وكالتين حكوميتين في بكين وشنغهاي تلقوا تعليمات شفهية من قبل المشرفين بعدم إيقاف سياراتهم الكهربائية من طراز Tesla داخل المجمعات الحكومية بسبب مخاوف أمنية بشأن الكاميرات المثبتة على المركبات وفقا لما نقلته CNBC عن رويترز.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع المكاتب الحكومية في بكين قد فرضت مثل هذه القيود، ولا ما إذا كان الإجراء أمرًا من الحكومة أو خطوة تم تبنيها من قبل مسؤولي الوكالة.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود تنطبق على وكالات الدولة في جميع أنحاء البلاد.

في حين أن أجهزة الاستشعار والكاميرات التي يمكن أن تساعد في القيادة ميزة في العديد من سيارات شركات صناعة السيارات ، قال الأشخاص المطلعون على الأمر إن القيود تنطبق حاليًا على سيارات Tesla فقط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في ذلك الوقت إن سيارات تسلا مُنعت في مارس من دخول بعض المجمعات العسكرية في الصين .

يوفر التقييد مؤشرًا جديدًا على حذر الصين المستمر من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية وسط توترات مع واشنطن.