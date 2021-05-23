شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كشف سبب تسرب الماء من بدلة رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف، الموجود حاليا في المحطة الفضائية الدولية، تسبب بحدوث ثقب في بدلته الفضائية خلال فحصها قبل الخروج إلى الفضاء المكشوف.

ووفقا لما ذكره RT، قد اتضح من الحوار بين رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف، وخبير مركز إدارة الرحلات الفضائية، أن رائد الفضاء عن طريق الخطأ تسبب بحوث ثقب في بدلته الفضائية بواسطة دبوس، خلال فحصها قبل خروجه وزميله أوليغ نوفيتسكي إلى الفضاء المكشوف، ما تسبب بتسرب الماء من الصمام الموجود فيها.

وسأل الخبير رائد الفضاء، أي فتحة استخدمتها لدفع الصمام، حيث توجد فتحة مركزية كبيرة وفتحتين صغيرتين.

فرد رائد الفضاء، أنه استخدم فتحتين خلال محاولته دفع الصمام، لأنه لا توجد أي إشارة للفتحة الواجب استخدامها.

وقال الخبير موضحا، كان عليك استخدام الفتحة المركزية فقط، لأن الفتحة الثانية تحتوي على غشاء، ويبدو أنك قد ثقبته بالدبوس لذلك تسرب الماء من البدلة.

وأعلن الخبير أن هذا الصمام قابل للتغيير، ولن يؤثر في موعد الخروج إلى الفضاء المكشوف المقرر في يوم 2 يونيو، الذي سيتم خلاله إعداد وحدة Pirs للانفصال عن المحطة الفضائية الدولية قبل وصول وحدة "ناؤوكا"، وكذلك تغيير لوحة تنظيم استهلاك السوائل في منظومة التحكم الحراري بوحدة "زاريا".