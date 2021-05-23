شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طائرة الفضاء فيرجن جالاكتيك تكمل رحلة ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت شركة Virgin Galactic التابعة لريتشارد برانسون، أول رحلة فضائية ناجحة لها منذ أكثر من عامين، حيث نقلت مركبة الفضاء VSS Unity المأهولة بطاقمها إلى ارتفاع أكثر من 44000 قدم قبل الانزلاق بأمان إلى الأرض.

كانت أول رحلة فضائية من نيو مكسيكو، مما يجعلها ثالث ولاية أمريكية تطلق بشرًا إلى الفضاء، تم عرض رمز لعلم ولاية نيو مكسيكو على السطح الخارجي للسفينة وفقا لما نقله موقع the verege.

وأقلعت طائرة حاملة فيرجن VMS Eve من Spaceport America في نيو مكسيكو، وقبل حوالي 10 دقائق من إطلاقه، تحولت Unity إلى طاقة البطارية الخاصة بها وأجرت التحكم في الطيران والفحوصات الكهربائية، وبمجرد إطلاقه أشعل طيارو الوحدة، سي جيه ستوركوف وديف ماكاي، محرك الصاروخ، ثم أغلقاها بعد بضع دقائق مع زخم المركبة الفضائية الذي جعلها تتحرك نحو أوجها بأعلى نقطة.

وصلت الوحدة إلى سرعة Mach 3 بعد إطلاقها من حواء، ووصلت إلى الفضاء على ارتفاع 55.45 ميلًا ثم وصلت إلى ذروتها، وقامت بدوران بطيئًا، ثم عادت إلى الغلاف الجوي للأرض، وهبطت على نفس مدرج Spaceport America حيث بدأت رحلتها.

ونقل موقع the verege عن مايكل كولجلازيير الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic بعد عودة Unity وEve إلى الأرض قوله: "لقد كانت الصورة مثالية".

"سنستعرض البيانات بعمق ودقة كما نفعل دائمًا" في بيان، وصف كولجلازيير الرحلة بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام لكل من رحلة فيرجن جالاكتيك البشرية ورحلات الفضاء البشرية في نيو مكسيكو"، والتي لم تستضيف مطلقًا مهمة اختبار مأهولة إلى الفضاء.

وقال كولجلازيير عن الفريق الهندسي في Virgin Galactic: "لم ترَ أبدًا مزيجًا من المهندسين الفخورين"، اجتمع العشرات من موظفي الشركة لمشاهدة الرحلة التجريبية تحت سماء زرقاء صافية في Spaceport America، المقر الرئيسي للشركة للبعثات التجارية المستقبلية.

والرحلة التى حملت أيضًا حمولات بحثية لبرنامج فرص الطيران التابع لناسا، هي أحدث خطوة نحو هدف Virgin Galactic المتمثل في برنامج السياحة الفضائية، لدى الشركة حوالي 600 حجز لتذاكر الرحلات الفضائية المستقبلية، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 250 ألف دولار لكل منها، الوحدة قادرة على حمل ما يصل إلى ستة ركاب واثنين من الطيارين.

كانت هذه أول رحلة فضائية لشركة Virgin Galactic منذ عام 2019، والثالثة التي تكتمل فيها، تم إجراء أول رحلتين لشركة Unity، في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، في منشأة الاختبار التابعة للشركة في Mojave Air and Spaceport خارج كاليفورنيا.

ونقلت Virgin Galactic لاحقًا عملياتها إلى Spaceport America، حيث تخطط لإجراء جميع رحلاتها السياحية التجارية، اضطرت الشركة إلى إجهاض أول محاولة طيران لها في المنشأة الجديدة في ديسمبر، بعد أن انقطع محرك Unity في وقت مبكر قبل انزلاقه إلى الأرض بسبب ما قالت الشركة لاحقًا إنه تداخل كهرومغناطيسي.

وتضمنت رحلة VSS Unity يوم بعض ترقيات الأجهزة المثبتة منذ سيناريو الإجهاض في ديسمبر، بما في ذلك وحدة تحكم رقمية جديدة استخدمها الطيارون للتعامل بشكل أكثر إحكامًا.