للاستخدامات الشاقة..”باناسونيك” تطلق حاسوبها اللوحي Toughbook S1

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - أعلنت عملاقة الإلكترونيات اليابانية “باناسونيك”، عن إطلاق الحاسوب اللوحي Toughbook S1 المخصص للاستخدامات الشاقة؛ والمتوافق مع المعيار MIL-STD-810H وفئات الحماية IP65 و IP67.

وأوضحت باناسونيك، أن الجهاز الجديد يأتي بشاشة قياس 7 بوصة وبدقة وضوح 1280 × 800 بيكسل وتأتي، بينما تبلغ درجة السطوع 500 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب المعالج Snapdragon 660 من كوالكوم، والذي يدعمه 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من ذاكرة تخزين eMMC الداخلية، والتي يمكن توسيعها حتى 64 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD. ويمكن طلب الجهاز اللوحي بدعم LTE.

وتم تزويد الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل في الخلف. ويحتوي الجهاز Toughbook S1 أيضا على منفذ USB من النوع Type C (مع دعم DisplayPort) وموصل إرساء وموصل USB اختياري من النوع Type A ومنفذ صوت.

ويمكن طلب الجهاز ببطارية سعة 3200 أو 5580 مللي أمبير ساعة، يفترض أن تدوم حتى 14 ساعة في التشغيل العادي.

كانت باناسونيك عادت إلى تحقيق الأرباح في السنة المالية الماضية للمرة الأولى خلال 3 سنوات، نتيجة لتراجع الين وتعافي الاقتصاد العالمي وإجراءات خفض النفقات، حسبما ذكرت الشركة أمس.

وسجلت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية صافي أرباح بلغ 120,4 مليار ين، ما يعادل 1,18 مليار دولار للعام الحالي حتى مارس الماضي، بعد خسارة صافية بلغت 754,3 مليار ين قبل عام.

كما سجلت الشركة أرباح تشغيل بلغت 305,1 مليار ين للعام، بارتفاع بواقع 89,6% على العام السابق.

وحققت المبيعات نمواً بواقع 5,9%، لتصل إلى 7,74 تريليون ين.

وفي الربع من يناير إلى مارس، سجلت باناسونيك خسارة صافية بلغت 122,6 مليار ين، مقارنة بخسارة صافية بلغت 130,4 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.