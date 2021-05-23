شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق تعديل الصور Story Studio الجديد من سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات، تطبيقا جديدا يساعد المستخدمين فى تعديل مقاطع الفيديو عبر الموبايل، والذى يعرف بـ Story Studio.

ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين أدوات تعديل مصممة خصيصًا لمقاطع الفيديو المحمولة أو الرأسية، ويقوم Story Studio بسحب البيانات من سناب شات وميزة Spotlight لمساعدة الأشخاص على معرفة كيف وماذا يفعلون.

فيما يركز التطبيق الجديد على صناع المحتوى، ويمنحهم العديد من أدوات التحرير حتى يتمكنوا من جعل المحتوى يبدو احترافيًا قدر الإمكان، وباستخدام Story Studio، يمكنك رؤية ما هو شائع عبر سناب شات، ويتضمن الأصوات والموضوعات والعدسات، ويمكنك بهذه الطريقة إعادة مزج المحتوى الشائع وإنشاء محتواك الخاص.

ويتيح لك Story Studio قص لقطاتك بتعديل دقيق للإطار، وإضافة تسميات توضيحية وملصقات وعناصر مرئية أخرى، والاستفادة من قائمة الموسيقى المرخصة للشركة، إلى جانب إمكانية حفظ مشروع وتعديله لاحقًا، وعند الانتهاء من التعديل، يمكنك مشاركة الفيديو مع سناب شات – يمكنك استخدامه لنشر قصة أو مقطع فيديو فى Spotlight.

ويعمل Story Studio أيضًا مع المنصات الأخرى، ويمكنك حفظ المشروع أو تصدير الفيديو إلى تطبيقات أخرى عبر هاتفك.