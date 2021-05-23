تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هاتف Galaxy F42 5G في Wi-Fi Alliance

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت العملاق الكوري هاتف Galaxy F42 5G في Wi-Fi Alliance إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج المرتقب Galaxy F42 5G، ولقد رصد الهاتف مؤخراً في قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance بنموذج رقم SM-E426B/DS، كما يدعم الهاتف تردد 2.4GHz و5GHz في الإتصال بشبكات Wi-Fi.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy F42 5G ينطلق بمعالج Snapdragon 750G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy F42 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة One UI 3.1.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

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