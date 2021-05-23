Cell Alpha مكبر الصوت المنزلي الذكي الثلاثي القنوات

دبي - يزن راشد - كشف كريستوفر سترينجر Christopher Stringer، مصمم شركة آبل السابق الذي عمل على مختلف المنتجات من HomePod إلى آيفون الأصلي خلال 22 عامًا قضاها في الشركة، عن Cell Alpha، وهو مكبر الصوت المنزلي الذكي الأول لشركته الناشئة الجديدة المسماة Syng.

ويمثل Cell Alpha مكبر الصوت المنزلي الذكي المستقبلي المتصل مع التركيز على الصوت المكاني، ويكلف 1800 دولار، أو 1969 دولار إذا كنت تريد النموذج المزود بقاعدة أرضية.

ويحتوي Cell Alpha على مكبرات صوت مصممة لإنتاج الترددات المنخفضة في الأعلى والأسفل، وهي مرتبة في تكوين متوازن القوة.

ويتم إقرانها بثلاثة مكبرات صوت متوسطة المدى موزعة، بحيث من المفترض أن يتم ربطها بواسطة منفذ عادم حراري صغير.

وتشير شركة Syng إلى أن هذا الإعداد المكون من ثلاث مكبرات صوت (يُطلق عليه اسم تريفون) قادر على تقديم الصوت بدقة بالغة حول الغرفة.

وتقدم Syng ادعاءات كبيرة حول قدرات الصوت المكاني لـ Cell Alpha الذي تم تصميمه على أنه أول مكبر صوت تريفونيك (ثلاثي القنوات) في العالم، وذلك لأنه يوفر إمكانات صوتية مكانية تتجاوز صوت الستيريو الذي لطالما كان المعيار التقليدي.

ومن الناحية العملية، فمن المفترض أن يُسمح لمكبر الصوت بملء غرفة كاملة بالصوت المحيطي، مما يوجد انطباعًا بأن أصواتًا أو أدوات معينة تأتي من مناطق مميزة من الغرفة.

وهناك ثلاث ميكروفونات مدمجة في الحامل لقياس هندسة المساحة الموجودة فيه، على غرار HomePod، مما يساعده في إيجاد انطباع عن الصوت المحيطي باستخدام مكبر صوت واحد فقط.

وبينما تقول Syng: إن أحد المتحدثين قادر على تقديم الصوت المحيطي، ويمكن لأي شخص ينفق 5397 دولار إقران ثلاث مكبرات صوت Cell Alpha معًا في غرفة واحدة للحصول على أقصى تعبير عن صوت التريفونيك

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الفاينانشيال تايمز، تأمل Syng في تحقيق إيرادات من ترخيص تقنيتها الصوتية بالإضافة إلى بيع الأجهزة.

وفيما يتعلق بالاتصال، تقول Syng: إن Cell Alpha يدعم AirPlay 2 و Spotify Connect عبر الشبكة اللاسلكية.

ويتم التعامل مع الاتصال المادي من خلال زوج من منافذ USB-C، وتقول شركة Syng أيضًا: إنها تخطط لإطلاق كابل USB-C إلى HDMI للسماح لـ Cell Alpha بالاتصال بأجهزة التلفاز.

ويتوفر تطبيق Syng Space المصاحب للتحكم في الإعداد والتشغيل.

ولدى Syng حاليًا نحو 50 موظفًا يشملون مصممي ومهندسين سابقين في آبل، بالإضافة إلى موظفين سابقين في Nest و Ring و Nike وفيسبوك.

ويتوفر Cell Alpha للشراء الآن من موقع Syng عبر الويب، ومن المتوقع الشحن في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

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