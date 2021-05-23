شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : برنامج CrossOver يساعد على تشغيل تطبيقات ويندوز علي أجهزة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يروج موظفو أجهزة Mac للأمان المشدد بأجهزتها بملكية Apple التي تجعل أجهزة Mac تعمل وكأنها حلم لديهم، وفي الوقت نفسه فإن مستخدمي Windows يبحثون حول التنوع والتخصيص والأسعار المنخفضة.

كذلك هناك الكثير من التطبيقات المتاحة لنظام التشغيل Windows أكثر من تلك المتوفرة لنظام التشغيل Mac، وهي ما تعد من بين أقسى الانقسامات على الإطلاق وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ويتم تشغيل تطبيقات Windows والبرامج الأخرى على أجهزة كمبيوتر Mac محليًا بدون كل مشاكل التوافق المعتادة، عبر استخدام CrossOver لنظام التشغيل Mac.

هذا هو الشيء الذي لا يزال ثابتًا في زحف مستخدمي Mac، خاصة إذا كنت من مستخدمي Mac في المنزل، ولكنك من مستخدمي Windows في العمل.

ففي كثير من الأحيان، لا تعمل البرامج الحيوية المستخدمة على جهاز Windows على جهاز Mac، ما لم تكن تستخدم CrossOver لنظام التشغيل ماك.

ولأكثر من 10 سنوات، كان CrossOver المفضل لدى معظم مستخدمي Mac ، حيث قام بترجمة جميع الأوامر الموجودة في جزء من برنامج Windows إلى أوامر Mac بحيث يمكن تشغيل تطبيق Windows بسلاسة على جهاز Mac دون استخدام محاكي.

من خلال التثبيت بنقرة واحدة، يتم تشغيل CrossOver - ولن تضطر إلى إعادة تشغيل جهاز Mac في كل مرة تحاول فيها تشغيل تطبيق Windows، ولا يعرف CrossOver أي حدود، فهو يعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من برامج الإنتاجية إلى البرامج المساعدة وحتى الألعاب، وكل ذلك بدون أي تأخير شائع عند محاولة تشغيل برامج Windows باستخدام أحد المحاكيات، تعمل التطبيقات كما لو كانت مكتوبة لنظام التشغيل Mac ولا يلزمك حتى الحصول على ترخيص Windows لجعلها تعمل بالكامل.

إذا كنت تعمل في مكان عمل يعمل بنظام Windows باستخدام تطبيقات مثل مجموعة Office 365 ، فيمكن أن يتيح لك CrossOver العمل على جميع هذه المستندات مباشرة على جهاز Mac في المنزل دون أي مشاكل، بينما لا يمكن لـ CrossOver التعامل مع كل تطبيق من تطبيقات Windows ، لا يزال هناك المئات من تطبيقات Windows التي تعمل مثل الحلم على جهاز Mac ، وكل ذلك بسبب CrossOver.

في الوقت الحالي، يتوفر ترخيص Pro لـ CrossOver for Mac، بقيمة 59 دولارًا ، بخصم 20 دولارًا تقريبًا، وصولاً إلى 39.99 دولارًا فقط، يتضمن هذا الترخيص خدمة Pro لمدة عام، والتي تتميز بترقيات بسيطة للبرامج ودعم كامل طوال اشتراكك لمدة 12 شهرًا، أو يمكنك فقط الحصول على CrossOver لنظام التشغيل Mac بدون ترقيات أو دعم مقابل 19.99 دولارًا، أي ما يقرب من 50 بالمائة من السعر العادي.