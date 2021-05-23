قارئ إلكتروني بقياس 10.3 إنشات من Kobo Elipsa

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 04:09 مساءً - أعلنت شركة Kobo الكندية عن قارئ إلكتروني جديد، وهو أكبر قارئ لها حتى الآن، Kobo Elipsa، الذي يتميز بشاشة E Ink بحجم 10.3 إنشات وبدقة 1404×1872 بكسل بكثافة 227 بكسل في الإنش، مع قلم إلكتروني مرفق، والقدرة على قراءة الكتب والتعليق عليها وتسطيرها وترميزها تمامًا مثل الكتاب الورقي الحقيقي.

وكانت القارئات الإلكترونية العملاقة، مثل Kindle DX بقياس 9.7 إنشات، أكثر شيوعًا، ولكن الأجهزة الحديثة اتجهت نحو المزيد من التنسيقات التي يمكن وضعها في الجيب – حيث يبلغ الحد الأقصى لجهاز شركة أمازون Kindle سبع إنشات.

ولكن Kobo Elipsa هو واحد من أكبر أجهزة القراءة الإلكترونية السائدة حتى الآن، حيث يقدم شاشة ضخمة من المفترض أنها جيدة للقراءة وتحتوي أيضًا على قلم مدمج، وهو الأول من نوعه للشركة.

ويسمح Kobo Stylus الجديد باستخدام الجهاز اللوحي لتدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية أيضًا، مع استكمال ميزة التعرف الضوئي على الحروف التي تعد بتحويل الملاحظات المكتوبة إلى نص مكتوب.

ومن الناحية الوظيفية، هذا يجعل Kobo Elipsa لا يختلف كثيرًا عن منتجات الأجهزة اللوحية E Ink العملاقة الأخرى، مثل reMarkable 2، الذي يتميز أيضًا بلوحة E Ink بحجم 10.3 إنشات وقلم إلكتروني يسمح باستخدامه كجهاز لتدوين الملاحظات.

ولكن هناك اختلاف كبير، حيث إن reMarkable هو جهاز يركز على تدوين الملاحظات ومصمم ليحل محل دفتر الملاحظات الورقي، ولكنه يدعم أيضًا الكتب الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى ، لا يزال Kobo Elipsa قارئًا إلكترونيًا أولاً، مع إمكانية الوصول إلى متجر الكتب الإلكترونية في Kobo الذي يضم أكثر من 6 ملايين كتاب، بالإضافة إلى دعم OverDrive لتصفح واستعارة كتب المكتبة بسهولة من المكتبات المتوافقة.

وبالرغم من أن جانب تدوين الملاحظات يجعل من Kobo Elipsa جهازًا فريدًا للقراء الإلكترونيين السائدين، إلا أن هناك بعض التحذيرات، حيث لا يمكن وضع ملاحظات عبر ملفات PDF المحمية بموجب DRM أو التعليق عليها.

وبينما الكتابة على الكتب المستعارة من OverDrive، فإنك تفقد تلك الملاحظات عندما تعيد الكتاب إلى المكتبة.

وبالإضافة إلى الشاشة الكبيرة، يقدم Kobo Elipsa أيضًا نظام ComfortLight المدمج للقراءة في الظلام، و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي، و 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 2400 ميلي أمبير.

ويتميز Kobo Elipsa أيضًا بدعم Dropbox، للسماح باستيراد وتصدير المستندات بسهولة.

ويباع الجهاز مقابل 400 دولار للحزمة التي تتضمن القارئ الإلكتروني والقلم والحافظة، ومن المفترض وصوله إلى المستخدمين في 24 يونيو.