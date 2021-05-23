تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم الثيم المظلم لتطبيق Office على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق Office على منصة الأندوريد، قدمت من خلاله ميزة الثيم المظلم في واجهة التطبيق للمستخدمين.

يتميز تطبيق وصفحات Office باللون الأبيض، كما تظهر النصوص على الصفحات البيضاء باللون الأسود، إلا أن إنعكاس الإضاءة على الصفحات البيضاء يؤدي غالباً إلى تشويش المستخدم، كما يفضل الكثيرين قراءة النصوص بخط باللون الأبيض أو الأحمر على صفحات باللون الأسود.

واليوم تقدم مايكروسوفت إختيار الثيم المظلم أو الواجهة المميزة باللون الأسود في تطبيق Office لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد.

ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين اليوم ميزة عرض ملفات Word و Excel و PowerPoint دون الواجهة الساطعة التي تؤثر على عين المستخدم.

أيضاً يمكن تثبيت التحديث الجديد بالفعل مع نمط الثيم المظلم، حيث يمكن النقر على رمز الملف الشخصي ومنه إلى تبويب Home، ومن ثم إلى الإعدادات للإختيار بين الثيم المظلم أو الثيم الأبيض.

يمكن أيضاً إختيار النظام الإفتراضي ليتوافق تطبيق Office مع إعدادات النظام، أو وفقاً لإعدادات مسبقة للنظام.

يذكر أن تطبيق Office يتوفر بالفعل على منصة iOS لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد بالثيم المظلم، واليوم تتوسع مايكروسوفت بتوفير الميزة لمستخدمي أجهزة الأندوريد.

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