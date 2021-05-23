تكنولوجيا: تحديث Android 12 يمنع النسخ التلقائي للقطات الشاشة في Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطوري XDA عن ميزة جديدة في تحديث Android 12 تعمل على منع نسخ لقطات الشاشة في هواتف الأندوريد بشكل تلقائي في تطبيق Google Photos.

إستعرض مطوري XDA مزيد من التفاصيل حول تحديث Android 12، الذي يعالج مشكلة يواجهها مستخدمي هواتف Samsung و Xiaomi و Oppo والتي تؤدي إلى نسخ لقطات الشاشة بشكل تلقائي إلى تطبيق Google Photos، حيث لم تقدم جوجل إختيار في السابق لإيقاف عملية النسخ التلقائي.

أكد المطوريين على رصد ميزة جديدة في الإصدار التجريبي من Android 12، حيث يتم حفظ لقطات الشاشة في مجلد مختلف دون أن يتم خلط لقطات الشاشة مع الصور الفعلية للمستخدم.

ولقد لجأت الشركات المطورة للهواتف الذكية حتى الآن إلى حفظ لقطات الشاشة في مجلد DCIM الفرعي، إلا ان خدمة صور جوجل تعمل على النسخ الإحتياطي للقطات الشاشة وجميع الصور المحملة في DCIM.

وفي تحديث Android 12 سيتم حفظ لقطات الشاشة في ملف خاص بلقطات الشاشة فقط كبديل لمجلد DCIM الفرعي الذي سيقتصر لاحقاً على الصور التي تم إلتقاطها بتطبيق الكاميرة.

ايضاً سيتاح للمستخدمين إختيار النسخ الإحتياطي للقطات الشاشة عن طريق الإشتراك في المجلد الجديد، كما يتوفر الإختيار في إعدادات تطبيق Google Photos في تبويب Back up & sync ثم نسخ مجلدات الجهاز احتياطيًا ليتاح للمستخدم تحديد المجلدات المراد نسخها سحابياً.

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