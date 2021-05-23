فيسبوك تتطلع إلى توسيع أدوات الأحداث المدفوعة

دبي - يزن راشد - تتطلع منصة فيسبوك إلى توسيع ميزة الأحداث المدفوعة إلى الدوريات الصغيرة والرياضات المحلية، مما يمنح هذه المسابقات الصغيرة المزيد من الفرص لتوليد الدخل، مع جذب المزيد من المشاهدين إلى فيسبوك، الأمر الذي يساعد في تعزيز عروض الفيديو الخاصة بها.

وتتصور عملاقة التواصل الاجتماعي وجود فرق رياضية في المدارس الثانوية ودوريات أصغر تستخدم الميزة التي تتيح للمستخدمين جني الأموال مقابل الحضور الافتراضي، والحفاظ على أرباح التذاكر في الوقت الحالي.

وتخطط فيسبوك للاستثمار في الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت، وهي ميزة البث المباشر التي تتيح لك الدفع مقابل تذكرة افتراضية لمشاهدتها، مثل الدفع مقابل المشاهدة عبر الكابل.

وأطلقت فيسبوك للمرة الأولى خيار الأحداث المدفوعة في شهر أغسطس الماضي، وذلك بصفته وسيلة لمساعدة الفنانين، على وجه التحديد، في تحقيق الدخل وسط عمليات الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.

ويمكن للمستخدمين من خلال هذه العملية إنشاء أحداث تتطلب الدفع للوصول إليها، مع الإشارة إلى أن فيسبوك لا تأخذ أي عمولة حاليًا ويجري تسليم المبلغ كاملًا لصانع المحتوى.

ويمكن أن تشهد المرحلة التالية عبر فيسبوك إنشاء قائمة من المباريات الرياضية المحلية، ويمكن الوصول إليها جميعًا عبر التذاكر الرقمية، مما يتيح للمشاهدين إمكانية الاستماع من أي مكان، وبناء نظام بيئي جديد للمشاركة الرياضية المباشرة.

وجربت منصة تويتر النهج نفسه مع البث المباشر لمختلف المسابقات الرياضية من الدرجة الثانية، وذلك بهدف بناء متابعين متخصصين، وزيادة مخزون الفيديو المباشر الخاص بها.

وأدى ذلك إلى نتائج متباينة، ولكن الاختلاف في حالة فيسبوك هو أن هذه الأحداث ستكون عبارة عن تذاكر، مما يوفر إمكانية تحقيق إيرادات مباشرة للبطولات الرياضية، ويزيد من تحفيز الترويج لمثل هذا بين المعجبين المخلصين.

ويمكن أن يكون لذلك أيضًا فوائد للمعلنين، من خلال توفير فرص ترويجية بين مجموعات فرعية من الجمهور أكثر تحديدًا.

وقد لا يكون هذا سوقًا مربحًا للغاية لإعلانات فيسبوك، ولكن إذا كان بإمكانها إنشاء قائمة من هذه الدوريات الرياضية الأصغر حجمًا، وتوفير فرص إعلانية مخصصة لمجموعة من الشركات، فقد يكون ذلك مفيدًا لها إذا كان بإمكانها تطبيقه بالشكل الصحيح.

ويأتي هذا التحرك قبل أن تفكر الشركة في الحصول على عمولة من أسعار التذاكر، وهو أمر يلوح في الأفق، وبالنظر إلى هذا، فمن المنطقي جدًا أن تتطلع فيسبوك إلى توسيع أدوات الأحداث المدفوعة بهذه الطريقة.

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