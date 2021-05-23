شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق دفعة جديدة من أقمار "وان ويب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع أن تطلق روسيا من مطار "فوستوتشني" في 27 مايو الجاري دفعة جديدة من أقمار "وان ويب" التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية، أفاد بذلك ناطق باسم شركة Arianespace الفرنسية التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال الناطق إن الدفعة الجديدة تضم 36 قمرا صناعيا للاتصال، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لأقمار "وان ويب" العاملة في مدار الأرض سيبلغ 218 قمرا صناعيا.

وقال الناطق إن صاروخ "سويوز– 2.1 بي" الروسي سينطلق من مطار "فوستوتشني" الساعة 08.43 بتوقيت موسكو، وستستغرق فترة وصول الأقمار الصناعية إلى مداراتها 3 ساعات و51 دقيقة.

يذكر أن أقمار "وان ويب" البريطانية مخصصة لضمان الإنترنت السريع عن طريق الفضاء.

وكانت أطلقت روسيا من قبل الأقمار الصناعية الـ16 التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية بنجاح المدارات المعينة لها، حيث تم الإعلان عن ذلك من جانب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، حيث نجح صاروخ" "سويوز– 2.1 بي" الروسي في هذا الإطلاق السابق فى 26 أبريل بتوقيت موسكو من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

واستغرقت عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية 4 ساعات، وحمل الصاروخ على متنه شعار يوري جاجارين وتم إطلاقه نسبة إلى ذكرى أول رحلة فضائية في العالم.