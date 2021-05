تويتر تضيف خيار جدولة الغرف الصوتية

دبي - يزن راشد - تواصل منصة تويتر تطوير أداة الغرف الصوتية الاجتماعية المباشرة Spaces الخاصة بها مع good news: hosts can now schedule a Space for later. don’t worry about setting an alarm, hosts will receive two notifs: a 30 min reminder and a second one at the start time. pic.twitter.com/HK90ErScpL — Spaces (@TwitterSpaces) May 20, 2021 خيار الجدولة، مما يسمح للمذيعين بالتخطيط بشأن الأحداث القادمة.

وعندما تنتقل إلى إعدادات الغرفة الصوتية، فإنك ترى خيارًا جديدًا للجدولة لوقت لاحق.

ويمكنك بعد ذلك مشاركة تفاصيل جلستك القادمة عبر تغريدة، أو عبر رسالة مباشرة، أو بأي وسيلة أخرى، حيث تحصل على عنوان URL فريد لغرفتك الصوتية المجدولة.

وكما تلاحظ تويتر، يحصل المضيفون على تذكيرين بالحدث المجدول – أحدهما قبل 30 دقيقة من وقت البث، والآخر عند بداية وقت البث المجدول.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التسجيل للحصول على تذكيرات بالغرف الصوتية المجدولة القادمة من خلال النقر على خيار “تعيين تذكير”، ويحصلون بعد ذلك على تذكير بمجرد أن يبدأ المضيف البث.

ويمثل هذا الخيار إضافة مفيدة للغرف الصوتية Spaces، وذلك بالرغم من أن قابلية الاكتشاف تظل المشكلة الأكبر في تجربة Spaces، كما أنها أيضًا مشكلة في كلوب هاوس.

وفي حال أرادت تويتر زيادة إمكانيات الغرف الصوتية الاجتماعية، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن المستخدمين قادرون على العثور على الغرف الصوتية التي ستكون ذات أهمية كبيرة لهم.

وتنبع أهمية ذلك من أنه كلما بدأ المزيد من الأشخاص في البث، تضعف الجودة بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل المستخدمين لهذا الخيار.

وتساعد الغرف الصوتية المجدولة في ذلك، حيث أضافت تويتر حديثًا خيار اكتشاف آخر، مع حلقات أرجوانية حول فقاعات حساب المستخدم في الخلاصة، مما يدل على وجود هذا الشخص في غرفة أو أنه شارك Fleet جديدة.

وتساعد هذه الميزات الجديدة في تحسين الاكتشاف بطرق صغيرة، ولكن يمكن أن يكون نهج فيسبوك في إضافة غرف صوتية داخل المجموعات، والتوصية بها للأعضاء، طريقة أكثر فعالية لاستخدام الغرف الصوتية على المدى الطويل.

وعلى صعيد متصل، فإن تويتر تواصل تكثيف تركيزها على تحقيق الدخل من خلال إضافة خيار جديد يسمح للمستخدمين بإنشاء أحداث Spaces مدفوعة، مما يوفر وسيلة أخرى لتوليد إيرادات من جهودك عبر المنصة.

وتستعد منصة تويتر لإطلاق ميزة تذاكر Spaces، وتبعًا لذلك، قامت باستعراض ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون عندما يستضيفون أول مساحة حوار مدفوعة الثمن.

مواضيع تهم القارئ