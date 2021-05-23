شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة بحث جديدة لإخبارك بالأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشكلة الأخبار المزيفة أكبر من أن يحتويه عمالقة التكنولوجيا مثل تويتر وفيس بوك وجوجل، حيث يقوم تويتر بعمله من خلال تصنيف التغريدات على أنها "وسائط تم التلاعب بها" وما إلى ذلك، بينما يحتوى فيس بوك أيضًا على بعض الأدوات ولكنها ليست كافية، والآن يستعد جوجل لطرح ميزة فى البحث لإخبار المستخدمين بالأخبار المزيفة.

ففى حدث I / O 2021 الذى اختتم مؤخرًا، تحدثت جوجل عن ميزة تسمى "حول هذه النتيجة" فى البحث أو “About this Result”، والتى تخبر المستخدمين بالمزيد عن مصادر نتائج البحث، حيث تعمل جوجل مع ويكيبيديا على هذا، وسيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به.

إذا كان موقع الويب لا يحتوى على وصف لـ Wikipedia، فستعرض جوجل للمستخدمين سياقًا إضافيًا قد يكون متاحًا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة.

ويمكن لمستخدمى جوجل أيضًا معرفة ما إذا كان اتصالهم بالموقع آمنًا بناءً على استخدامه لبروتوكول HTTPS، الذى يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذى يستخدمونه، لمساعدتهم على البقاء بأمان أثناء تصفحهم الويب.