تصميم جديد من “آبل” للتحكم بالساعة الذكية… لا داعي للمس الشاشة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صممت شركة آبل تقنية جديدة تسمى “Assistive Touch”، وهي ميزة مخصصة للتحكم بالساعة الذكية عبر حركة اليد دون الحاجة إلى لمس الشاشة أو عناصر التحكم، وذلك لإمكانية استخدامها لمن يعانون من اختلافات في الأطراف العلوية من الجسم، على حد قول الشركة.

قال متحدث باسم آبل، إنه بمجرد إطلاقها، سيتمكن جميع المستخدمين من تشغيلها، بغض النظر عما إذا كانوا معاقين أم لا.

كذلك، قالت شركة آبل إنه في وقت لاحق من هذا العام، سيدعم نظام تشغيل “آي باد” أجهزة تتبع العين التابعة لجهات خارجية، ما يتيح للأشخاص التحكم في الجهاز اللوحي باستخدام أعينهم فقط.

أشارت الشركة إلى أنها طورت الميزة لدعم الأشخاص الذين يعانون من تنوع عصبي، حيث يتعلق ذلك بالظروف التي تؤثر على الوظائف المعرفية، مثل مرض التوحد وعسر القراءة.

وهناك خدمة جديدة أخرى، متوفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ابتداء من هذا الأسبوع، تقدم مترجمين للغة الإشارة للصم وضعاف السمع الذين يتصلون بمراكز خدمة العملاء التابعة لشركة آبل.

من جانبها، أعادت شركة سبوتيفاي تصميم بعض الأزرار على تطبيقها لتسهيل اكتشافها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في البصر وتصميم واجهة جديد للمستخدمين الذين يختارون زيادة حجم الخط على نظام تشغيل الهاتف المحمول من آبل “آي أو أس”.