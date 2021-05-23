هل تبحث عن مواقع قرعة لإجراء سحب بين المتابعين؟ إليك أفضلها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 مساءً - يعتمد الكثير من العاملين في صناعة المحتوى على نظام قرعة إلكترونية لتقديم هدايا لمتابعيهم،وكذلك لزيادة عدد متابعين الصفحات أو زيادة التفاعل مع صفحاتهم.

ومؤخراً بدأت أيضاً الشركات تعتمد على تقديم الهدايا من خلال السحب، والاعتماد على قرعة إلكترونية أيضاً وهذا لأنها أسهل كثيراً من القرعة المعتادة وتضمن شفافية ودقة في الاختيار.

تقوم فكرة الاعتماد على قرعة الكترونية على إدخال مجموعة من البيانات أو الشروط والاختيار عشوائياً بين مستوفي الشروط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ولا تحتاج إلى أي إدخال بشري في عملية السحب الإلكترونية.

ولذلك يرى الكثيرون بأن السحب الإلكتروني أكثر نزاهة وشفافية من السحب المعتاد، ولهذا تعتبر الطريقة المثلى للاختيار بين مجموعة من الفائزين.

وتختلف برامج القرعة الإلكترونية بحسب طريقة عملها وشروط الاختيار من بين المتابعين، ولذلك إليكم مجموعة من أفضل مواقع القرعة الإلكترونية وطرقها المختلفة.

موقع Random.org لإجراء قرعة إلكترونية :

يقدم موقع Random خاصية إجراء القرعة الإلكترونية بكل سهولة وشفافية، وهذا لأنه يعتمد على مبدأ سهل وبسيط للغاية.

ولتقوم بإجراء القرعة الإلكترونية من موقع Random يجب عليك أن تدخل مجموعة من الأرقام إلى الموقع وتتركه يختار من بينها.

حيث يقوم الموقع باختيار رقم عشوائياً من الأرقام التي أدخلتها، ولا يشترط الموقع أن يكون لهذه الأرقام معنى.

وهذا يعني أنك تستطيع ترتيب أسماء المشتركين لديك في جدول وتعطي لكل مشترك رقماً بالترتيب،ومن ثم تترك Random يختار الرقم الخاص بالمشترك الفائز.

عندما تقوم بإدخال الأرقام في Random فإنك تقوم بإدخال حد مُعين من الأرقام مثلاً من رقم 1 إلى رقم 100 وهو عدد المشتركين في مسابقتك.

ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لعدد المشتركين في المسابقة.

موقع Good Luck Fairy :

تقدم أداة Good Luck Fairy طريقة سهلة لإجراء القرعة من فيس بوك تحديداً، وهذا لأن الأداة يمكنها أن تختار عشوائياً من منشور لك على الفيس بوك.

تستطيع وضع رابط المنشور داخل الأداة، ومن ثم اختيار شروط اختيار الفائز مثل الاختيار من التعليقات فقط أو من التعليقات التي كتبت إجابة صحيحة.

ستقوم الأداة تلقائياً بالبحث عن المشتركين الفائزين، وبعد ذلك ستعطيك النتيجة النهائية.

موقع TweetDraw أفضل موقع قرعة الكترونية لتويتر:

يعطيك موقع TweetDraw فرصة عمل القرعة الإلكترونية عشوائية عبر تويتر والاختيار من خلال إعادة نشر التغريدة أو من خلال هاشتاج معين تقوم بالاعتماد عليه.

وإن كنت تفضل الاعتماد على إعادة نشر التغريدة فإنك ستعتمد على تغريدة واحدة فقط وليس مجموعة من التغريدات المختلفة.

وإذا كنت ستستخدم هاشتاق للاختيار من أكثر من تغريدة مختلفة.