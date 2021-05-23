ما هي أفضل بدائل يوتيوب؟ تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 مساءً - إذا قررت أن تأخذ خطوة خارج يوتيوب، فإنك تجد مجموعة كبيرة من المنصات الأخرى التي تقدم محتوى مخصص لجمهور بعينه، واليوم نقدم لكم مجموعة من أفضل بدائل يوتيوب بحسب اهتمامك.

منصة Vimeo:

تعتبر Vimeo أقوى منافس لمنصة يوتيوب، وهذا لأنها تضم مجموعة كبيرة من صناع المحتوى الذين يهتمون بتقديم أفضل مستوى في صناعة الفيديو.

وتهتم منصة Vimeo بجودة الفيديو قبل أي شيء، ولهذا كانت أول منصة مشاركة فيديو تدعم دقة HD للفيديو، وهي تضم مجموعة من المسلسلات من إنتاجها الخاص.

وتقدم المنصة أيضاً مجموعة يومية من اختيارات فريق العمل للمشاهدة، وكذلك تضم قنوات مختلفة وخاصية لتصفح هذه القنوات.

وكذلك يمكنك تعديل ملفات الفيديو المختلفة عبر Vimeo قبل نشرها عليه أو على أي منصة أخرى.

منصة Twitch:

عندما يتعلق الأمر بالألعاب وبثها المباشر فإن منصة تويتش تتغلب على يوتيوب، وهذا لأنها تقدم أفضل تجربة بث فيديو مباشر سواءً كان للألعاب أو لأي شيء آخر.

وتقدم لك تويتش مجموعة من أشهر صناع المحتوى المهتمين بالألعاب والذين يقدمون بثوث طويلة للألعاب قد تمتد لساعات.

وتدعم منصة تويتش الربح لصناع المحتوى عن طريق عرض الاعلانات واستلام التبرعات من خلال المنصة.

منصة CuriosityStream :

تعتبر هذه المنصة أحدث منصة مشاركة فيديو حالياً، وقد بدأت المنصة بتعاون بين مجموعة من أشهر صناع المحتوى على يوتيوب.

وتعرض المنصة أعمال المؤسسين من صناع المحتوى بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى الآخرين الذين اشتركوا عليها، وهي تقدم محتوى وثائقي وحواري بالدرجة الأولى.

وتضع CuriosityStream شروطاً صارمة لتقديم المحتوى عليها وتلزم صناع المحتوى بدرجة معينة من الجودة، ولهذا فإن المحتوى الموجود عليها يعتبر أقوى من يوتيوب.

منصة تيك توك:

وتعتبر منصة تيك توك أكبر خطر على يوتيوب، وهذا ما دفع يوتيوب لمحاولة تقليدها من خلال خاصية Shorts.

وتعتمد تيك توك بشكل مباشر على عرض الفيديو السريع الترفيهي بشكل أساسي، وهذا ما جعلها تحصل على الكثير من المشتركين وصناع المحتوى في وقت قصير. فهل هي بديل لليويتوب؟

وتقدم تيك توك خاصية الربح لصناع المحتوى عليها من خلال التبرعات أو الإعلانات بالتعاون معها.

منصة TEDtalks:

تختص هذه المنصة بشكل أساسي بمحتوى مؤتمرات Ted المشهورة حول العالم، وهي مجموعة من المؤتمرات التي تقام في الدول المختلفة ويتحدث فيها أشخاص مؤثرين وملهمين عن تجاربهم في الحياة وقصص نجاحهم.

وتقدم المنصة مجموعة محتوى متنوعة بمختلف اللغات وهي مناسبة للجميع، وتضم المنصة أكثر من 2000 فيديو مختلف تغطي الكثير من المحاور والاهتمامات المختلفة.

وتضم المنصة أحاديث قصيرة وسهلة المشاهدة، وهذا لأنها تكون أقل من 6 دقائق مما يجعلها مناسبة للمشاهدة السريعة.

ويمكنك مشاهدة محتوى TEDTalks عبر منصة يوتيوب أيضاً إن كنت تفضل ذلك، ولكن TEDTalks تضم مجموعة أكبر من العروض.