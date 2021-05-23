تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق إصدار جديد من هاتف Vivo X60 بشاشة منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط vivo لإطلاق إصدار جديد من هاتف Vivo X60 يتميز بتصميم الشاشة المنحنية.

قدمت شركة vivo خلال الفترة الماضية كلاً من هاتفي Vivo X60 وVivo X60 Pro للأسواق، حيث إختلف الهاتفين في تصميم الشاشة بين شاشة مسطحة في Vivo X60، وشاشة منحنية في هاتف Vivo X60 Pro.

وفي تسريبات جديدة نشرت عبر Digital Chat Station كُشِف عن إصدار جديد من هاتف Vivo X60 يقدم من الشركة قريباً بتصميم منحني للشاشة.

أيضاً أوضحت التسريبات بعض التغييرات الأخرى في الإصدار الجديد من هاتف Vivo X60 المميز بالشاشة المنحنية، حيث ينطلق الهاتف بقدرة أقل للبطارية مقارنة بالإصدار الحالي، وتصل سعة البطارية في هذا الإصدار إلى 4200 mAh، بينما لا يختلف مستوى التسعير في كلا الإصدارين.

ولقد انطلق هاتف Vivo X60 بحجم شاشة 6.56 إنش مميزة بدقة عرض 2376 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل مع تثبيت رباعي المحاور، كما يأتي مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية البصمة مدمجة في شاشة Vivo X60، ويدعم تقنية التعرف على الوجه، والبلوتوث 5.1، و NFC، وواجهة OriginOS، مع نظام تشغيل Android 11.

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