شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساحة التخزين غير المحدودة لصور Google تنتهى يونيو المقبل.. تعرف على البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي خطة التخزين غير المحدودة لصور Google "عالية الجودة" الشهر المقبل، حيث أصدرت الشركة في نوفمبر الماضي هذا الإعلان دون تحديد أي سبب مثل ما إذا كانت مساحة الخادم على وشك النفاد، أو تريد فقط بيع اشتراك Google One لك للحصول على سعة تخزين إضافية وهو ما أثار تساؤلات وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ما مقدار الأشياء التي لديك على صور Google؟

قبل الخروج من خدمة تخزين الصور من Google، تحتاج إلى معرفة مقدار الأشياء التي قمت بتخزينها على الخدمة، ويشير جزء الصور ومقاطع الفيديو إلى الصور والمقاطع المخزنة على صور Google.

تقدم Google 15 جيجا بايت من التخزين المجاني لحسابك عبر خدمات متنوعة.

يمكنك إزالة الملفات غير الضرورية ورسائل البريد الإلكتروني الكبيرة من Drive و Gmail لتحرير بعض المساحة، تشغل الصور المضغوطة على صور Google مساحة تتراوح بين 1 و 4 ميجابايت تقريبًا، لذلك يمكنك بسهولة ضغط أكثر من 300 صورة لكل جيجابايت.

قالت الشركة في نوفمبر أن أكثر من 80% من المستخدمين لن يصلوا إلى حد 15جيجابايت لمدة 10 سنوات أخرى، لذلك، إذا كنت أحدهم فلا داعي للقلق بشأن الخروج من الخدمة.

تصدير بياناتك

إليك كيفية تصدير نسخة احتياطية من حساب صور Google الخاص بك:

توجه إلى صور Google على سطح المكتب وانقر على الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "تصدير بياناتك"، وانقر على زر النسخ الاحتياطي الموجود أسفله.

حدد تكرار التصدير (تصدير واحد في هذه الحالة)، ونوع الملف للتصدير (.zip أو .tgz)، والحد الأقصى لحجم الملف.

انقر فوق الزر "إنشاء تصدير".

قد يستغرق Google بضع ساعات على الأقل لإنشاء ملفات النسخ الاحتياطي.

ستتلقى بريدًا إلكترونيًا عندما تكون ملفاتك جاهزة للتنزيل.

اختيار خدمة بديلة.

ليست Google الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات تخزين الصور، ولكن خطة تخزين الصور غير المحدودة كانت جذابة، كان الجانب السلبي الوحيد هو ضغط الصور لتخزينها على السحابة - لكن اختلاف الجودة لم يكن ملفتًا للنظر في معظم حالات الاستخدام.

على الرغم من أن حد Google الذي يبلغ 15 جيجابايت لا يزال كبيرًا، فإليك بعض الخيارات التي يمكنك اختيارها لتخزين اللقطات والمقاطع كبدائل:

Google One (سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت): إذا كنت تريد المزيد من السعة التخزينية من Google، ولا تريد عناء تصدير صورك إلى خدمة أخرى، فإن Google تقدم خططًا مدفوعة تبدأ من 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا.

iCloud (سعة تخزينية مجانية تبلغ 5 غيغابايت): هذا هو الخيار الأفضل للعديد من مستخدمي iPhone حيث يوجد الحد الأدنى من العمل الشاق الذي يتعين عليك القيام به لتحميل صورك في السحابة.

ولكن من المهم أن تتذكر أن iCloud يستضيف أيضًا النسخ الاحتياطية على iPhone و Mac والملفات ومحادثات iMessage وكلمات المرور، لذلك قد تضطر صورك للعمل من أجل تخزينها، يمكنك إضافة 50 جيجابايت من السعة التخزينية إلى حسابك بدفع 0.99 دولار شهريًا، وهذا قد يكون كافيا لكثير من الناس.

Dropbox (سعة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت): بينما يوفر Dropbox خيارات مختلفة لتخزين الملفات، فإنه يحتوي أيضًا على منتج مخصص للصور لنسخ صورك احتياطيًا من iOS و Android و Windows و Mac.

ولدى الشركة العديد من الخطط للاستخدام الشخصي والمهني بدءًا من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، لسوء الحظ، لا توجد خطط أرخص توفر بضع مئات من جيجابايت من التخزين السحابي.

ويختلف موقع Flickr عن iCloud و Dropbox من حيث أنه خدمة مخصصة لتخزين الصور عالية الجودة، وهناك مستوى مجاني لتحميل 1000 صورة بدون أي حد للتخزين، ولكن إذا كان لديك الكثير من الصور لتخزينها، فيمكنك اختيار الخطة الاحترافية بسعر 5.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا - إذا كنت تدفع مقابلها سنويًا. أفضل جزء في هذه الخطة هو أنها توفر مساحة تخزين غير محدودة ، لذلك لا توجد قيود على كمية وجودة الصور التي يمكنك نسخها احتياطيًا.

وإذا كنت تبحث عن بديل أرخص لـ Flickr لتخزين صور غير محدودة، فإن ImageShack هي الخدمة المناسبة لك.

ولا يحتوي على مستوى مجاني ولكنه يمنحك تحميلات غير محدودة مقابل 3.99 دولارات أمريكية شهريًا أو 37.99 دولارًا سنويًا.

وتمنحك خدمة التخزين من Microsoft مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت ، وللحصول على المزيد ، يمكنك دفع 69.99 دولارًا سنويًا مقابل مساحة سحابية تبلغ 1 تيرابايت، بالإضافة إلى أنه يتيح لك الوصول إلى بعض تطبيقات Mircosoft Office مثل Excel و Word و Powerpoint.

وإذا لم يكن لديك آلاف الصور عالية الجودة، فلا يزال تطبيق "صور Google" خيارًا جيدًا حيث ستحصل على جزء كبير من سعة التخزين المجانية 15 جيجابايت لاستضافة صورك، بدلاً من ذلك، لديك خدمات أخرى مثل Flickr وImageShack التي تمنحك مساحة تخزين غير محدودة للصور إذا كان لديك الكثير من الصور.