شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية كاليفورنيا تطلب من شركات النقل التشاركي استخدام سيارات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت ولاية كاليفورنيا فى وقت سابق من الأسبوع لائحة جديدة تتطلب من شركات مشاركة الرحلات مثل Uber و Lyft تحقيق صفر انبعاثات غازات والتأكد من أن 90% من أميال سياراتهم كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، في أول لائحة من هذا القبيل لخفض الانبعاثات في الولايات المتحدة وفقا لما نقلته CNBC..

ويتطلب معيار Clean Miles Standard والذي اعتمده مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) من شركات مشاركة الرحلات البدء في تزويد أساطيل سياراتها بالكهرباء اعتبارًا من عام 2023 ورفع حصة السيارات الكهربائية بالكامل تدريجيًا حتى تصل إلى 90٪ على الأقل في عام 2030.

وتهدف اللوائح الأخيرة إلى دعم هدف كاليفورنيا المناخي لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، كما تهدف كاليفورنيا أيضًا إلى تحقيق حياد الكربون على مستوى الولاية بحلول عام 2045.

وقال رئيس مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا في بيان: "قطاع النقل مسؤول عن ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كاليفورنيا، وتأتي الغالبية العظمى منها من المركبات الخفيفة".

ويمثل قطاع النقل ما يقرب من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كاليفورنيا عند حساب إنتاج الوقود، حيث تشكل المركبات الخفيفة 70% من الانبعاثات المباشرة لقطاع النقل، طبقًا لـ مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا

وقال مجلس إدارة ولاية كاليفورنيا إن شركتي UBER و Lyft التزمتا بالانتقال إلى مركبات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2030، وتتوافق اللوائح مع تلك الالتزامات.

أعلنت شركة Lyft في العام الماضي التزامها بالمركبة الكهربائية بنسبة 100%، قائلة أن الهدف سيتطلب "العمل الجماعي للصناعة والحكومة والمنظمات غير الربحية للتغلب على العائقين الرئيسيين اللذين يمنعان حاليًا توفير الكهرباء على نطاق واسع: التكلفة الأولية للمركبة والوصول إلى شحن موثوق به وبأسعار معقولة ".

وفي العام الماضي أيضًا، حددت UBER هدفًا يتمثل في إجراء 100٪ من الرحلات في المركبات الكهربائية في مدن الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بحلول عام 2030.

وتأتي المتطلبات في كاليفورنيا بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع أن "مستقبل صناعة السيارات سيكون كهربائيًا"، حيث تتطلع الإدارة إلى دعم الانتقال إلى المركبات الكهربائية بقوة.