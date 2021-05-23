شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تعامل العديد من المبدعين بعد سحب يوتيوب التسميات التوضيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام العديد من المبدعين بكتابة تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم على مدار العام الماضي، ما يوفر ترجمات مصاحبة حتى يتمكن المزيد من المشاهدين من التفاعل مع محتواهم دون الحاجة إلى سماع الصوت أو فهمه.

واعتبر نشطاء الصم هذه النتيجة شبه مستحيلة منذ عام تقريبًا، عندما ألغى YouTube مساهمات التسميات التوضيحية المجتمعية، حيث لا تحمّل معظم قنوات YouTube تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بها، لذا فقد وقع على المشتركين التطوع بترجمات مصاحبة عالية الجودة ليقرأها زملائهم المشاهدين وفقا لما نقله موقع the verege.

ومع ذلك، في سبتمبر، ألغى YouTube الميزة التي تسمح بالتسميات التوضيحية التي يرسلها المشاهد ، مشيرة إلى "الاستخدام المنخفض" و"إساءة الاستخدام". كان على المبدعين أن يبدأوا في عمل تعليقات توضيحية بأنفسهم، حيث زادت التسميات التوضيحية بنسبة 30 في المائة حتى عام.

ويرجع الأمر إلى قيام أحد المبدعين يدعي إدواردز في إنشاء مقاطع فيديو حول الكتب وأسلوب الحياة على YouTube منذ خمس سنوات ، لكنه بدأ فقط في وضع تسميات توضيحية لجميع مقاطع الفيديو الخاصة به في يناير الماضى، ما يساهم فى جعل مقاطع الفيديو الخاصة به في متناول المشاهدين الصم وضعاف السمع.

يقول: "كان أحد أهدافي هذا العام استثمار المزيد من الوقت في تسهيل وصول المشاهدين إلى قناتي". "أفكر دائمًا في الاقتباس،" إنه امتياز للتعلم ، بدلاً من التجربة "، وهذا صحيح بالنسبة للعديد من مشكلات إمكانية الوصول.